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蔡英文南下為黃捷造勢 對手批黃民調作假

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
蔡英文與黃捷昨日一同參拜高雄意誠堂。 記者宋原彰／攝影
蔡英文與黃捷昨日一同參拜高雄意誠堂。 記者宋原彰／攝影

蔡英文總統昨到高雄與民進黨第六選區立委參選人黃捷參拜高雄意誠堂，引發同選區另2名參選人砲轟。國民黨陳美雅批總統來南部不為人民、只為選舉；喜樂島聯盟主席郭倍宏則表示，綠營是感到選情危險，因此大動作為黃造勢；另對於有媒體民調顯示黃捷領先，陳與郭都質疑民調作假，黃捷表示，民調是科學數字僅供參考。

蔡英文說，高雄從原本以重工業為主，如今半導體產業進駐，也是造船重鎮，高雄需持續產業轉型，平衡城鄉、南北差距，全力支持黃捷進國會。黃捷說，藍白合陣營近日「有人哭哭啼啼」，合作本該歡歡喜喜，自己與對方明顯對比，強調綠營是「世代合、全民合、台灣合」。

蔡英文南下輔選，陳美雅批，她以為總統來要解決高雄空汙、食安、登革熱等問題，沒想只是為黃捷輔選，「執政者心中永遠只有選舉？只有鬥爭、沒有人民」；郭倍宏說，綠營一定感受到選情告急，才頻頻南下助選，「不然其他選區有像這樣待遇嗎」？

有媒體民調顯示黃捷支持度從原先9%變成36.8%，領先對手，郭倍宏質疑民調作假，問黃為何還不辭議員；陳美雅則說，民進黨是「走夜路吹口哨，為自己壯膽」。黃捷說，民調是科學數字參考，讓參選人觀察趨勢，繼續努力。

2024選舉 2024立委選舉 陳美雅 黃捷 郭倍宏 2024高屏離島立委

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