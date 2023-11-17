觀察站／疫中戮力配合政府 醫界真心換絕情

民進黨不分區立委名單出爐，令醫界百思不得其解，過去立委名單多倚重醫界力量，如今醫界卻成名單中的絕對少數，裡頭不僅暗藏民進黨的各種派系鬥爭，對醫界而言更是一份「挫折名單」。藥師黃金舜率先發難，批評執政黨說要重視藥界卻不給保障席次，醫界也隨之發酵，甚至有醫師直言，醫界配合執政黨換到什麼？

新冠疫情期間，醫護人員為了配合防疫政策，一次次替政府背書。從快篩即確診到視訊看診，醫事人員替政府戮力奔命。疫情期間要求醫事人員相忍為國，疫情後則換得健保點值來到史上最低，調升過程推三阻四，衛福部長薛瑞元更說，要讓健保點值回到一點一元「幾乎是不可能的事」。

健保財務危機是個老議題，但在執政黨的「指導」下，崩壞得更加慘烈。血汗醫護亦是長期課題，如今也同樣來到護理師「忍無可忍」的離職潮，醫療體系也走向低潮中的低潮。醫療是救命事業，本該超越政治，成為穩定國家的力量，但名單卻將該力量抽出。

賴清德恐自詡是醫界出身，可靠一己之力解決醫界課題，但過去一席「照服員功德說」言猶在耳，再看現在醫界環境每況愈下，未來民進黨對醫界環境的改善，恐需減低期待。

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