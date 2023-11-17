聽新聞
test
0:00 / 0:00
未列入綠不分區 藥界也失望：研議與他黨合作
藥師公會全聯會理事長黃金舜，未被列入民進黨不分區安全名單，後婉拒列入不分區，藥界未來不排除與其他政黨合作，黃金舜昨說，有會員質疑，民進黨總統參選人賴清德倡議邁入「大健康國」，卻未將醫藥界納入，近年來新藥、生物科技進步很快，沒有藥界的參與是種損失。
積極爭取替藥界發聲的黃金舜，昨照常召開藥師公會全聯會常務會議，會議中會員討論出三大共識，一是對執政黨不分區名單感到遺憾，二是藍白合若明朗化，研議尋求與其他政黨合作，廣納藥界人才，第三則是他個人不會爭取其他非民進黨的不分區提名。
黃金舜說，這次公會反彈這麼大，主要是因為公會長期和執政黨合作密切，疫情期間也積極協助發放口罩與快篩，上個月也舉辦亞洲藥學會，有會員質疑，從此次民進黨的提名看來，藥界的貢獻好像完全沒被看到。
黃金舜說，賴清德說大健康是國家未來走向之一，但從不分區安全名單觀察，未見醫療相關人員，「往後的大健康提案，不知道是真是假？」
藥師柯明道說，可能賴清德是醫師出身，自認對醫療領域熟悉，所以才會找其他領域人才，但「藥」的問題很複雜，民進黨未推薦藥界代表，反而提名演藝界人士感到納悶。
👉2024選戰最前線
▪ 政黨票多關鍵？不僅藍綠角力不分區立委 4門檻成小黨生存挑戰
▪ 不斷更新／2024全國不分區立委 各黨提名名單一次看
▪ 不斷更新／2024立委大選！看選區範圍、各政黨提名名單
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言