未列綠不分區安全名單 醫界反彈

民進黨不分區立委名單前天出爐，前十二名安全名單，未見任一位醫界代表，名單出爐後，醫界反應炸鍋，批評綠營恐自認醫界是民進黨鐵桿就欺負人，看到名單感到「非常不被尊重」。回顧近年政府如何對待醫界，新冠疫情血汗付出，換得健保點值下降，職場勞動條件更是日趨惡劣，醫界人士分析，明年選舉醫界恐會有部分反撲。

民進黨不分區立委名單開出卅四名提名人，前十二名為安全名單，卻不見任何一位醫界代表，卅四名提名人中，僅有一位西醫師，為癌症希望基金會董事長王正旭，名列第十七名的是護理師護士公會全聯會監事張秀君、第廿二名中醫師公會全聯會理事長柯富揚，醫護代表統統沒能進入安全名單中。彰化縣醫師公會前理事長蔡明忠說，名單出爐後，醫師群組響個不停，都對名單感到吃驚。

一位不具名的醫界人士表示，民進黨太過「靠勢」，認為醫界都是鐵桿支持者，十二席安全名單有八人是現任立委，一席都不願意給醫界，優秀的王正旭醫師還放在安全名單的邊陲地帶，不僅感到不尊重，也懷疑民進黨總統參選人賴清德自己也是醫師出身，怎麼不挺醫師？

蔡明忠說，新冠疫情期間，醫界群策群力，配合政府政策流血流汗，但換來如今健保點值貶值到○點八七。但醫界對綠營仍有所偏好，每次含淚投票，仍換來「血淚」對待，疫後，護理、醫事人員爆發離職潮，已顯示醫界的反彈，民進黨現在恐過於樂觀看待醫界對他們的支持。

前立委蘇清泉說，民進黨可能心想二○二四繼續執政，不分區名單中有人可能入閣，不分區立委席次就可能會往前挪，但在「女性優先」的前提下，十三席中得有七名女性，即使排序往前，王正旭等於是排序在第十四名，目前看來未必在安全名單。

不分區名單出爐前，醫師公會全聯會理事長周慶明、衛福部前部長陳時中、藥師公會全聯會理事長黃金舜等，皆是呼聲最高的人選，最後卻完全不在卅四人名單中。意外成為黑馬的王正旭說，周慶明、陳時中等人是「一軍」，而他只是二軍，且他是在名單公布前很近的時間才得知被列入。

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