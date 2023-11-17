李眉蓁要求行政中立 陳其邁：我就是糾察隊

距明年投票日剩不到兩個月時間，但國民黨高市議員李眉蓁昨在議會質詢時，列舉執政黨在多項公開場合表態支持黨籍參選人情事，嚴正質疑行政不中立，她要求高雄市長陳其邁以人格保證，絕對行政中立，沒有雙標。陳其邁說，他自己是糾察隊、會要求公務員，若違反規定就嚴格執法。

李眉蓁昨在總質詢表示，不久前行政院長陳建仁參加高雄軟科園區開工典禮，作球給黨籍國會立委就算了，竟還赤裸裸地公開替民進黨立委賴瑞隆、許智傑拉票，明顯行政不中立。

另在雄女一項活動中，竟允許參選立委的高市議員黃捷人形立牌進入校園，這樣如果都不算行政中立，那她也可以比照辦理，她問教育局長謝文斌，「這樣可以嗎」？謝答覆，當天是受邀到雄女關心學校競賽，立牌一事「不是我們安排的」。

李眉蓁另指，日前海軍營區開放，立委劉世芳也偕立委參選人前往營區外高喊支持「國防自主」博聲量，明顯是動用國家資源輔選自家人，選舉期間大家各有政見想法，但不允「綠能，你不能」這種雙標情形存在，也請市府不要成為民進黨的選舉工具，希望市長陳其邁以人格保證，絕對行政中立。

陳其邁說，「我就是糾察隊」，會要求公務員嚴守行政中立，恪守遊戲規則，如果有人違反規定，就會嚴格執法。

商品推薦