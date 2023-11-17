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綠攻當年涉賄 李全教提告 林宜瑾反嗆

聯合報／ 記者邵心杰李文德／台南報導
台南市第四選區立法委員參選人李全教，不滿副總統賴清德、同選區參選人林宜瑾，屢次公開說他涉雙重賄選及黑金，昨赴台南地檢署按鈴申告。記者邵心杰／攝影
台南市第四選區立法委員參選人李全教，不滿副總統賴清德、同選區參選人林宜瑾，屢次公開說他涉雙重賄選及黑金，昨赴台南地檢署按鈴申告。記者邵心杰／攝影

台南市第四選區立委參選人、台南市前議長李全教，不滿副總統賴清德、同選區參選人林宜瑾，屢次公開說他涉雙重賄選及黑金，昨天赴台南地檢署按鈴申告賴清德、林宜瑾意圖使他不當選，涉違反選罷法；林宜瑾反嗆，雙重涉賄就是法院認證的事實，要告就告，「今天反告他誣告。」

李全教表示，他的議員選舉經四次不起訴、四次發回重查不起訴，他的議長起訴理由是賄選，最終判決是預備思想犯，他沒有涉及雙重賄選，他們一而再、再而三抹黑他、汙衊他，意圖使他不當選，經與律師討論後，賴清德、林宜瑾已經非常明確的違反選罷法，意圖使人不當選，所以他依法提告。

李全教說，林宜瑾前天大動作在立法院開記者會想用不同的言論說詞來卸責，想必是台南大本營選情告急，濫用立委職權圖個人和政黨利益，為什麼不幫老百姓爭取建設，擋萊豬，甚至調查官商勾結的弊案。

他說，台南不能沒有任何一席的非綠立委，否則又是「整碗端」，明明就是中央、地方都是民進黨執政，但地方建設、民生福利卻是遙遙無期。

林宜瑾說，李全教抹黑放話已經和前立委邱毅齊名，早在2009年就被寫進研究論文裡，面對像他這樣財大氣粗且臉皮比犀牛皮還厚的對手，再次呼籲李「不要再為了選舉不擇手段、痛改前非、回頭是岸。」

林宜瑾表示，李全教雙重涉賄是法院認證的事實，「如果沒有涉賄，怎麼會當選無效？」事實攤在陽光下，請他面對自己的黑歷史。林宜瑾今天下午也將到台南地檢署控告李全教誣告。

2024選舉 2024立委選舉 李全教 林宜瑾 2024雲嘉南立委

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李全教按鈴控告 林宜瑾嗆「要告就告」 明反告誣告

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