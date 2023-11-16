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蔡正元轟綠營不分區名單「政治分贓」 點名兩顆老鼠屎

聯合新聞網／ 綜合報導
民進黨中執會昨通過不分區立委提名名單，但黨內傳出異音，民進黨總統參選人賴清德（圖）今表示，人才很多難免有遺珠之憾。本報資料照片
民進黨中執會昨通過不分區立委提名名單，但黨內傳出異音，民進黨總統參選人賴清德（圖）今表示，人才很多難免有遺珠之憾。本報資料照片

藍白合昨(15)日達成歷史性的共識結果，而民進黨中執會也在同日通過2024立委選舉不分區名單。其中包括台北大學犯罪研究所所長沈伯洋，及立委游錫堃、范雲、柯建銘等人，都在名單上。這項結果讓前立委蔡正元在節目中砲轟民進黨，認為這根本就是在政治分贓！身為民進黨黨主席的賴清德「該被唾棄」。

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蔡正元15日在《大新聞大爆卦》政論節目中一一分析民進黨公布的不分區立委名單，並直指這根本就是「垃圾名單」。讓他首列為黑名單的是台北大學犯罪研究所所長沈伯洋，蔡正元認為，此人是「超級台獨」，為兩岸之間的主戰派，若賴清德以沈伯洋當不分區立委男性的第一位、全部名單中的第二位，但賴主張選他和兩岸開戰機率最低，「請問賴清德是要怎麼選？」

台北大學犯罪學研究所所長沈伯洋，入列民進黨不分區立委名單，讓蔡正元砲轟他與范雲皆是這分名單上的「老鼠屎」。聯合報系資料照
台北大學犯罪學研究所所長沈伯洋，入列民進黨不分區立委名單，讓蔡正元砲轟他與范雲皆是這分名單上的「老鼠屎」。聯合報系資料照

蔡正元並說，這份不分區名單看似皆是社團等經營者組成的團隊，實際上都是新潮流推薦的人選。「沈發惠是新潮流，他把選舉讓位給賴品妤，當然要報答他一下啊！這不是酬庸什麼是酬庸？」而第14名的台灣智庫策略長王義川，就是說大陸高鐵沒靠背的那個人，也是極具爭議的人物。

蔡正元援引「一顆老鼠屎壞了一鍋粥」俗諺，來形容綠營這分不分區立委名單，至於誰是那最差勁的老鼠屎？蔡正元當點則點名沈伯洋和范雲，指稱「這兩個最糟糕」，並對范雲在名單上被標示出「性別平權領域」的說明不以為然。

民進黨不分區立委名單。資料來源／民進黨
民進黨不分區立委名單。資料來源／民進黨

國民黨智庫執行長柯志恩則在另一場政論節目《少康戰情室》透露，很多民進黨人都對綠營內部新潮流獨攬權位有意見，她認為未來新潮流不只在面對其他黨派會有問題，恐怕就連在黨內都會面臨很大的挑戰。「因為好處都由他們獨享」。至於游錫堃，柯志恩則認為，從新潮流出身的賴清德，為了派系平衡，提出正國會的大老游錫堃，「賴清德應該有自己的盤算」。

民進黨黨內派系、正國會6席中執委因為拒絕為不分區名單背書，集體缺席中執會。民進黨總統參選人賴清德今天則表示，黨內只問人才，不考慮黨派和派系，人才很多難免有遺珠之憾，但不分區名單公布後仍贏得社會肯定。

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