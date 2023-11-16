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基隆議會成績燃戰火…提案王批怠職 藍綠酸重量不重質

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
基隆市立委選舉3名現、卸任議員對決，昔議會表現引爭議，立委參選人王醒之（中）、林沛祥（左）、鄭文婷（右）。圖／記者游明煌攝影、王醒之、民進黨提供
基隆市立委選舉3名現、卸任議員對決，昔議會表現引爭議，立委參選人王醒之（中）、林沛祥（左）、鄭文婷（右）。圖／記者游明煌攝影、王醒之、民進黨提供

基隆市立委選舉3名現、卸任議員對決，無黨籍立委參選人王醒之昨公布3人同在議會時期表現，他3年發言數738次與提案數211案最多，批另2人怠職，應辭職參選。國民黨林沛祥說，王評價議員的方法極為片面，議員服務是全方位的；民進黨鄭文婷反擊，如果完全不需要協商溝通，當然可以成為提案王，反譏王問政重量不重質。

王醒之昨天召開記者會，公布上屆議員任內的問政成績，指控林、鄭帶職參選立委，輕忽議員的職責，不監督、不審查，更沒有好好質詢。

王醒之說，依議會統計，發言從2020年3月到2022年10月，提案從2018到2022年，王醒之發言738次、提案211案；鄭文婷發言112次、提案20案；林沛祥發言45次、提案39案。

王醒之批評，林沛祥3年來發言質詢僅45次，鄭文婷3年來提案只有20案，2人在預算會期發言更誇張，林沛祥對預算僅發言僅5次，愧對市民的納稅錢。

林沛祥回應說，議員職責範圍廣泛，包括市民服務、產業發展、市容維護、組織經營等多方面，應用更全面的視角來評估工作表現，不應只看單一指標。

鄭文婷說，「提案王」是重量不重質的表現，對於提案表現，可以攤開來檢視，看看誰才是真正的薪水小偷或自說自話。

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