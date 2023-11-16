未入綠不分區安全名單 正國會缺席中執會抗議

民進黨中執會昨天通過不分區立委提名名單，不過，黨內派系正國會六席中執委集體缺席中執會，拒絕為不分區名單背書。正國會中常委陳茂松表示，各派系都被列入不分區安全名單，就正國會一個都沒有，黨中央事前未協調，這幾天派系領袖林佳龍一直反映，「那幾個人甩都不甩」。

民進黨本屆不分區拿下十三席，二○二四面對大環境不利、小黨分票、執政包袱等因素，黨內預估不分區安全名單約十到十二席。昨天通過的不分區立委名單前十二名，依序為：靖娟基金會執行長林月琴、台北大學犯罪學研究所所長沈伯洋、還我特色公園行動聯盟理事長張雅琳，立委洪申翰、羅美玲、游錫堃、范雲、柯建銘、沈發惠、莊瑞雄、林楚茵，以及演員郭昱晴；其中，現任立委占八人。

黨內認為，林月琴是名單亮點，靖娟基金會是為了紀念發生在一九九二年的健康幼稚園火燒車事件所創，該事件中，國民黨總統參選人侯友宜獨子亦是罹難者之一；名列第二的沈伯洋，是民間全民防衛組織「黑熊學院」院長。

其餘名單還包括台灣首位棒球女性裁判劉柏君名列第廿三、知名足球球評石明瑾名列第廿四，總共提名卅四人。

民進黨主席賴清德表示，本屆提名以「民主大聯盟」跨黨派、跨領域、跨世代作為最主要原則，有民進黨在乎的一貫價值，包括社福、兒少權益、綠能環境、性別平權、國際人權、身心障礙、新住民、客家等；也有涵蓋新聞、文化、醫療、護理、法學、教育、運動、中小企業、會計、農業等領域。

面對黨內正國會反彈，黨務人士說，主要派系均有代表人物入列，民進黨行之有年，正國會是由精神領袖游錫堃作為代表，再戰立院龍頭。但正國會人士主張，游錫堃是民進黨公共財，入選並非代表正國會，是主席賴清德表達需要游錫堃。

該人士說，安全名單內，卓榮泰的「民主活水」就有洪申翰、范雲二席，正國會有十幾個立委、六席中執委、二席中常委，好歹在黨內占約「二成股權」，結果一席都沒有，這樣交代得過去嗎？

派系人士也透露，湧言會的推薦名單是新竹市前議員李妍慧，但湧言會召集人王定宇臉書貼出和林楚茵合照說，「我們支持林楚茵」。

民進黨不分區立委名單 資料來源／民進黨

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