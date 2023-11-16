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雲林1選區／4連霸議員陳俊龍參選 藍綠都說受影響
雲林立委第1選區形成4腳督，4連霸無黨籍縣議員陳俊龍昨天宣布投入參選，將與拚連任的民進黨蘇治芬、國民黨虎尾鎮長丁學忠、台灣革命黨李昭儀競爭。由於陳被視為泛藍，縣長張麗善說，對陳參選感到意外，且他的本命區就在虎尾，勢必影響丁學忠選情。
陳俊龍是前議長陳清秀之子，他說，本屆立委選舉就有意參選，考量時機未成熟作罷，近來認為雲林發展長期受中央、地方藍綠惡鬥影響窒礙難行，決定給縣民一個藍綠之外的選擇。
陳俊龍在縣議會屬於民意黨團，昨黨團成員幾乎都出席支持，包括議長黃凱、黨團總召廖偉晴、議員蘇俊豪等9人，但黃凱身兼丁學忠競選總部的主委，黃凱表示，他是以議會同事立場祝福，但兄弟爬山、各自努力。陳俊龍也澄清沒接觸民眾黨。
張麗善表示，先前國民黨徵詢人選時，並未聽陳俊龍表態，如今突然宣布，距離選舉已近沒有時間充分準備，有提醒他好好評估、考慮，不要被其他政黨利用政治操作，國民黨會全力支持丁學忠。
蘇治芬認為，陳俊龍在她縣長任內就已擔任議員，本命區又在虎尾大屯，與綠營支持者有重疊，「對我影響比較大」；丁學忠指出，多一個參選人多一分阻礙，相信選民會張大眼睛看，誰才是未來對雲林發展有幫助；李昭儀說，自己與其他3人年齡層不同、支持者屬性不同，對自身選情應不會有太大衝擊。
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