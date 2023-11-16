北市1選區／泛藍喊整合 侯漢廷、張斯綱互放話

台北市第一選區（士林、北投）立委選舉，國民黨張斯綱、新黨侯漢廷參選，泛藍陣營分裂，侯強調會參選到底，要藍營內部先整合意見再來跟他談，而非放話式的口頭整合。張斯綱回應，不放棄整合希望，更下戰帖，11月23日前以民調整合一組在野最強參選人。

侯漢廷前晚在臉書表示，近期有特定人士開始對外放話「國民黨找侯漢廷會談多次」、「侯漢廷不接受全民調」，都是不實傳言，自己也一再公開呼籲，願意接受公開見面、公開論證及公開民調，不是僅於媒體放話式的口頭整合。

侯指出，目前為止，國民黨只有透過北市黨部主委黃呂錦茹10月中旬來談過一次，結論是要侯漢廷不要比民調 ，請侯漢廷無條件退選，讓他相當遺憾且無法接受，畢竟參加立委選舉是他具備的基本權利。

侯漢廷提到，泛藍另位參選人確實說過，希望透過公開民調進行整合，黨部主委卻表示對方說的並不算數，他看不出國民黨內部溝通是否出了什麼問題？「請國民黨內部應先行統一意見後，再來開誠布公的對談」。

國民黨立委參選人張斯綱。本報資料照片

張斯綱說，侯臉書選擇性說出雙方協調過程，但沒說的是，在那前後他屢次透過各種方式主動約侯見面，卻從未見到面，侯透過幕僚提出「公開見面、公開論政、公開民調」三原則，他都答應了，雙方幕僚還進行會面談論執行細節。

張強調，不到最後一刻，他不會放棄整合的希望，由雙方各自擇定一間民調公司，在11月23日前執行民調完畢，整合出一組在野最強的候選人，請問樂見整合的侯漢廷，這個方案可以接受嗎？「藍白整合已經夠讓支持者焦慮，我們不要讓民進黨躺著選邊看笑話，攜手團結努力、必能贏得勝選」。

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