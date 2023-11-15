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2024選戰溫度計／台中立委第六選區 參選人江肇國、羅廷瑋最新預測當選率曝光！

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文／陳彥羽

台中市第6選區（中西、東南區）立委黃國書不競選連任，此次立委選舉將由民進黨參選人江肇國強碰國民黨參選人羅廷瑋。先前有媒體報導，綠營內部近1個月民調指出，江肇國僅領先對手羅廷瑋在誤差範圍內，也顯示出該選區選情膠著程度。根據「2024選戰溫度計 贏讚台灣未來」官方網站，今（14）日最新公布的台中市第6選區（中西、東南區）參選人當選預測，民進黨參選人江肇國以52.5%的當選率，領先國民黨參選人羅廷瑋47.5%。

母雞、小雞接連協助輔選　助羅廷瑋兩波聲量創高

比較近兩週兩人各面向指數，羅廷瑋在網路聲量、好感度、粉絲互動力上都有些微領先。聲量趨勢上也出現兩個高峰，第一個高點是11月3日國民黨總統參選人侯友宜與羅廷瑋一起到台中的「明日餐桌」參與行程，並在活動結束過後於臉書發文，為參選人及台中市民朋友喊話，要找回政府應有的清廉、公平、正義，給大家居樂業的好日子！

第二個高峰則落在11月12日時國民黨立委參選人徐巧芯，一早陪同羅廷瑋在向上市場掃街拜票。羅廷瑋表示，一個人走的快、一群人才能走得遠！並提到自己和徐巧芯一樣都來自沒有政治背景的家庭，因此更接地氣。

蔡英文南下助選衝選情　江肇國喊話：讓世界上架台灣

江肇國在擴散廣度上，以65個頻道微幅領先羅廷瑋的63個頻道；總統蔡英文11月11日前往台中參拜並發文表示，「台中選對的人、台灣走對的路，讓世界繼續上架台灣，明年1月13日，支持林靜儀、莊競程、江肇國。蔡英文更指出，現在有十年地方經驗、議會表現第一名的江肇國，要接棒黃國書，傳承第一名的服務，繼續為台中帶來改變。

蔡英文喊話，要拜託台中的鄉親，台灣已經走在「對的路」上，要繼續選擇「對的人」。對此，江肇國也在留言區表達感謝，「謝謝小英總統，我會努力，傳承第一名，也讓世界上架台灣」。不少支持者也現身打氣，「全力支持」、「加油！贏回台中」。

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