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2024選戰溫度計／政二代廝殺！「太陽花世代」賴品妤當選率小贏廖先翔3%

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文／陳宣懿

民進黨總統參選人賴清德與立委賴品妤汐止聯合競選總部11日成立，多位綠營大佬、前行政院長蘇貞昌、副閣揆鄭文燦等人到場力挺，加上歌王沈文程蒞臨演出，現場湧入約3千人。賴清德致詞將砲口對準賴品妤的對手，國民黨立委參選人廖先翔，痛批廖家父子侵占國有地、開闢停車場收錢太不應該。對此，廖先翔回應，針對父親的違規項目，目前都已積極的行動排除中，山上的違建已快要拆除完畢；其他政治的語言不回應。

根據「2024選戰溫度計 贏讚台灣未來」官方網站，今（14）日最新公布的新北市第十二選區（汐止、金山、萬里、瑞芳、平溪、雙溪、貢寮）參選人當選預測，民進黨參選人賴品妤當選率51.5％，贏過國民黨立委參選人廖先翔的48.5％，雙方僅差距3％。

廖先翔深陷老家違建爭議　聲量、新聞擴散廣度高

比較近一週兩人各面向指數，廖先翔在聲量和擴散廣度數值較高，聲量的部分以1.3萬多筆，領先賴品妤的1萬多筆，而雙方在新聞擴散廣度則是僅差距1個頻道。廖先翔遭爆汐止老家是大型違建後，宣布自行拆除違建，以符合法令的規範。對此，賴品妤批評自拆違建是演出金蟬脫殼的拆除秀，「這種心態就有如是汐止土霸王，說蓋就蓋，說拆就拆。」有PTT網友認為，「不拆說違建，拆了說土霸王？」；另外有人質疑，「這招是含沙射影，想陰賴清德吧」、「賴清德違建到底拆不拆」。

賴品妤攜手太陽花戰友設聯合競總　拉抬好感度、粉絲互動力

至於賴品妤則是好感度以及粉絲互動力略勝一籌，好感度的部分以0.4贏過廖先翔的0.2；粉絲互動力的部分以3.1萬大贏廖先翔的197。賴品妤2020年以過去參與學運形象，堅持「做自己」的風格，勤跑基成功扭轉基本盤劣勢險勝對手3千票左右。她2024年力拚連任，與太陽花學運出身的5名跨黨派立委參選人，共組「這個世代」連線，8日競選總部開幕記者會，他們高喊「這個世代、下個未來，這個世代、並肩作戰」，盼大家給他們機會前進國會，未來將推出聯合政見，引發網友討論，「支持這些有理想、抱負且願為台灣奉獻的年輕世代」、「當初你們爬牆進立法院，今天我們要讓你們光明正大走進立法院」。

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