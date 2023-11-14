影／「我賄選還能再選？」 李全教要告賴清德、林宜瑾違選罷法

參選立委的台南市前議長李全教今天指控副總統賴清德、立委林宜瑾公開指稱他「雙重賄選」，已明確違反選罷法。他反問賴、李，中華民國法律規定賄選者終身不得再參選，「我如果有賄選、如何還能再選立委？」宣布後天到台南地檢署提告，「裝睡的人叫不醒」，不能讓惡意抹黑再繼續。

李全教說，法律明定賄選者終身不得參選，賴清德曾任立委、林宜謹也是立委，兩人在地方那麼久、對司法單位又那麼熟，「難道他們不知道我沒有涉及議員、議長賄選嗎？卻一直運用媒體的優勢，誣蔑我、抹黑我。」這只有一個目的：「就是意圖使我不當選，這已是明顯違法，只能提告遏止」。

他說，「貼標籤、媒體霸凌是民進黨的強項，完全執政了兩任卻完全不查證，只見沒有道德底線的抹黑」。2015年議員賄選「早就因為烏龍起訴，查無不法不起訴處分」。2020年議長案判決「更是東查西查沒具體事證」，最後以「預備」賄選罪判入監8個月，完全「以自由心證」要混淆視聽，貼上標籤。

李全教表示，民進黨參選人林楚茵為了攻擊柯文哲、黃國昌，依舊持續抹黑，也抹黑他雙重賄選，他也已請律師正式控告違反選罷法，意圖使人不當選。

李全教說，賄選標準的模糊，所謂「自由心證」讓原本的法治社會「變成人治」，既使法務部和中選會例行性的宣傳總是令人吸睛，但人民對於政府的公信力不再信任。

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