各政黨不分區將出爐…卡在藍白合 國民黨中常會延後

藍白合遲無共識，國民黨原訂明天公布不分區立委提名名單提報中常會，為配合二○二四大選藍白合協商作業，國民黨中央委員會昨天宣布，本周三的中常會將延後，暫定於十九日召開。

各政黨不分區名單備受外界關注。國民黨原預計十五日要將提名名單及排名順序提報中常會，並於十八日由中央委員對不分區立委被提名人個別行使同意權。黨內預估安全名單為十二至十三席，朝政治組、專業組各半的方向規畫。

民眾黨總統參選人柯文哲昨早受訪時表示，下次跟國民黨主席朱立倫見面會公開，並邀請前總統馬英九當見證人，讓會議更具有公信力，「這一、兩天內要解決」。國民黨昨天中午即宣布，為配合藍白合等相關協商作業，明天中常會將延後召開。

國民黨目前規畫，將於十九日上午召開中常會，提報不分區名單，同日下午即召開中全會，由中央委員對不分區立委被提名人個別行使同意權。黨內人士表示，延後原因除了不分區尚未排定，也先把時間空出來，有更寬裕的時間展開藍白協商。

民進黨不分區提名委員會昨晚再度開會討論名單，將於明天中執會正式公布。據悉，政治組名單已經大致底定，包括現任不分區游錫堃、林楚茵、柯建銘、羅美玲、莊瑞雄、沈發惠都將再度入列，另還包括代表「專業組」的洪申翰及范雲；安全名單中，光是連任者就有八位。

民進黨黨內評估，民進黨下屆安全名單大約十二席；除政治組外，靖娟基金會執行長林月琴已經點頭答應列入不分區，將是名單中的亮點。

昨有媒體報導民進黨英系推薦衛福部前部長陳時中，且蔡英文總統及行政院長陳建仁都力挺。民進黨秘書長許立明說，「對於報載蔡總統及陳建仁院長力保個別人士，絕非事實，總統沒有涉入、沒有推薦人、也沒有力保誰。而外界流傳名單也純屬臆測。」

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