聽新聞
test
0:00 / 0:00

各政黨不分區將出爐…卡在藍白合 國民黨中常會延後

聯合報／ 記者鄭媁丘采薇／台北報導
國民黨原訂明天公布不分區立委提名名單提報中常會，為配合藍白合協商作業，本周三的中常會將延後，暫定於19日召開。圖／聯合報系資料照片
國民黨原訂明天公布不分區立委提名名單提報中常會，為配合藍白合協商作業，本周三的中常會將延後，暫定於19日召開。圖／聯合報系資料照片

藍白合遲無共識，國民黨原訂明天公布不分區立委提名名單提報中常會，為配合二○二四大選藍白合協商作業，國民黨中央委員會昨天宣布，本周三的中常會將延後，暫定於十九日召開。

各政黨不分區名單備受外界關注。國民黨原預計十五日要將提名名單及排名順序提報中常會，並於十八日由中央委員對不分區立委被提名人個別行使同意權。黨內預估安全名單為十二至十三席，朝政治組、專業組各半的方向規畫。

民眾黨總統參選人柯文哲昨早受訪時表示，下次跟國民黨主席朱立倫見面會公開，並邀請前總統馬英九當見證人，讓會議更具有公信力，「這一、兩天內要解決」。國民黨昨天中午即宣布，為配合藍白合等相關協商作業，明天中常會將延後召開。

國民黨目前規畫，將於十九日上午召開中常會，提報不分區名單，同日下午即召開中全會，由中央委員對不分區立委被提名人個別行使同意權。黨內人士表示，延後原因除了不分區尚未排定，也先把時間空出來，有更寬裕的時間展開藍白協商。

民進黨不分區提名委員會昨晚再度開會討論名單，將於明天中執會正式公布。據悉，政治組名單已經大致底定，包括現任不分區游錫堃、林楚茵、柯建銘、羅美玲、莊瑞雄、沈發惠都將再度入列，另還包括代表「專業組」的洪申翰及范雲；安全名單中，光是連任者就有八位。

民進黨黨內評估，民進黨下屆安全名單大約十二席；除政治組外，靖娟基金會執行長林月琴已經點頭答應列入不分區，將是名單中的亮點。

昨有媒體報導民進黨英系推薦衛福部前部長陳時中，且蔡英文總統及行政院長陳建仁都力挺。民進黨秘書長許立明說，「對於報載蔡總統及陳建仁院長力保個別人士，絕非事實，總統沒有涉入、沒有推薦人、也沒有力保誰。而外界流傳名單也純屬臆測。」

2024選舉 2024立委選舉 不分區立委 藍白合 馬英九 陳建仁 陳時中 范雲 莊瑞雄 朱立倫

延伸閱讀

蔡英文、陳建仁力保陳時中進不分區？ 民進黨：絕非事實

陳建仁參觀彰化扇形車庫 強調鐵路高架仍會動態保存

護理缺工... 陳建仁：明年擬編200億經費 改善醫事人員待遇

陳建仁出席台灣醫學週演講會 勉勵醫界團結

相關新聞

聯合報民調／政黨票 藍綠平分秋色 白增幅大

本報最新調查發現，區域立委選情變化不大，國民黨仍以二成七的支持率，微幅領先民進黨四個百分點，百分之八屬意民眾黨立委候選人...

各政黨不分區將出爐…卡在藍白合 國民黨中常會延後

藍白合遲無共識，國民黨原訂明天公布不分區立委提名名單提報中常會，為配合二○二四大選藍白合協商作業，國民黨中央委員會昨天宣...

金門藍白雙姝 聚焦金廈大橋

國民黨金門縣立委陳玉珍力拚三連霸，民眾黨女將尚文凱出馬挑戰，原本基進黨高雄黨部執行長楊佩樺也有意參戰，近期改列為不分區，...

南投2選區／濁水線三腳督 藍綠攻防戰

南投縣立委第二選區過去4屆立委都是國民黨籍，但去年底南投縣長許淑華當選，空出立委席次由民進黨蔡培慧補選上，翻轉藍綠板塊。...

台東競總一條街 各黨都來了

2024總統立委大選逼近，台東市四維路近日陸續成立賴坤成、黃建賓、黃仁等人的總統暨立委競選服務處，民眾黨台東縣黨部原就在...

許立明：不分區名單已收整溝通 蔡總統未推薦人選

民進黨不分區立委提名委員會今天晚間開會討論名單，秘書長許立明會後表示，提名名單已有收整，並進行溝通中；他強調，蔡總統沒有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。