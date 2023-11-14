金門藍白雙姝 聚焦金廈大橋

國民黨金門縣立委陳玉珍力拚三連霸，民眾黨女將尚文凱出馬挑戰，原本基進黨高雄黨部執行長楊佩樺也有意參戰，近期改列為不分區，2024金門將形成藍白「雙姝對決」。陳玉珍有意問鼎下屆金門縣長，立委選舉被視為縣長前哨戰，陳玉珍提前操兵，也面臨「反陳」勢力挑戰。

民眾黨籍金門縣長陳福海日前赴議會施政報告時，陳福海暗酸陳玉珍「沒幫金門很多忙，要錢都要不到」，如果陳玉珍再連任，金門只能自求多福。陳玉珍反擊，任內爭取到的預算比陳福海多，兩人戰火延燒。

陳玉珍出身政治世家，2019年立委補選出線，2020擊敗當時以無黨籍參選的陳福海、陳滄江，順利連任，她問政砲火猛烈，被封為「金門女戰神」。

民眾黨徵召的政治新人尚文凱（左）勤走地方。圖／尚文凱團隊提供

尚文凱的丈夫歐陽儀雄是現任副議長，組織、人脈有一定實力。陳玉珍、尚文凱陸戰各有基礎，但尚文凱知名度稍弱，她說，自己雖是新人，但多年來與夫婿投注公眾事務，知道地方需要。

金廈大橋成為選戰焦點，尚文凱說，金廈近在咫尺，如果有一條以民生經濟為出發點的橋梁或隧道能往返兩地，有利金門發展。大陸國務院2019年正式批覆廈門在大嶝島打造新機場，許多鄉親期望新機場帶來商機，根據大陸規畫，機場完工後每年將吸引數千萬人次旅客，如能推動橋梁串接兩地，有助爭取觀光客到金門旅遊。

陳玉珍說，蓋金廈大橋是多數金門人心聲，金廈一旦通橋，雙方即成為共同追求經濟繁榮的夥伴關係，也能帶來安定和平前景，更重要是翻轉金門位處邊陲的困境，成為兩岸和平重要樞紐。

綠營人士質疑建橋恐帶來國安問題，陳玉珍反酸最好台澎金馬都圍起來，世界有許多跨國境大橋，例如丹麥與瑞典有跨海大橋，美國與加拿大也有大橋相通，政府要做好邊境管控而非鎖國。

金門縣立委選區 製表／蔡家蓁

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