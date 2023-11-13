投縣1選區／潛艦議題激化 藍綠對決

南投縣立委第一選區「4搶1」，國民黨現任立委馬文君尋求5連霸，面臨民進黨縣議員蔡銘軒挑戰，加上勞動黨暨大國企系副教授許文忠、無黨籍草屯鎮民代表林金潭參選，兩人雖主打跳脫藍綠，但預期選戰仍是藍綠對決，尤其「潛艦國造」案更激化藍綠選情。

此選區包含草屯、國姓、埔里、仁愛、中寮、魚池6鄉鎮，因屬烏溪流域，傳統上稱為烏溪線，整體選民結構藍略大於綠。2020年立委選舉，馬文君對戰民進黨蔡培慧，馬以7萬3480票、得票率53.57%，勝過蔡的6萬3691票、46.43%；2024尋求5連霸。蔡培慧今年3月轉戰第二選區立委補選當選，本選區改由蔡銘軒接棒參選。

民進黨立委參選人蔡銘軒。記者賴香珊／攝影

蔡銘軒是現任議員，也是民進黨南投縣黨部主委，來自最大票倉草屯鎮，知名度低於連任4屆的馬文君，但潛艦國造案讓民進黨找到突破口，綠營大舉動員攻擊，蔡銘軒也頻上政論節目，打開知名度，並為總統參選人賴清德的「抗中」策略鋪路，但地方認為，對整體選情影響不大。

勞動黨立委參選人許文忠。記者黑中亮／攝影

許文忠參選喊出「厭倦藍綠，翻轉南投」，本命區與馬文君都在埔里，較吸引深藍族群。無黨籍林金潭擔任3屆草屯鎮代，在草屯具基層實力，主打「親力親為，跳脫政黨」，主力選區與蔡銘軒重疊。許、林參選是否影響藍綠選票仍待觀察。

除了潛艦議題，地方關注國道六號開通後，台14線中潭公路觀光沒落，居民盼活絡旅遊經濟。馬文君說，除營造烏溪線各景點特色，需要興建轉運站，形成交通樞紐區，帶動客運、包車等運輸業，交通更方便，才能讓烏溪線觀光重現風采。蔡銘軒說，鳥嘴潭人工湖完工後，再納入九九峰，打造新的國家風景區，在中潭公路建置自行車道及步道，帶動烏溪線觀光發展。

無黨籍立委參選人林金潭。記者賴香珊／攝影

林金潭說，不論是觀光、交通、產業，他親自踏勘，尋求專業推動改善。許文忠說，只要開放陸客，他會帶民宿、旅遊業者推動LONG STAY，吸引交換學生。

南投縣立委第一選區 製表／江良誠、賴香珊

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