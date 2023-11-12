林靜儀有醫界後援會相挺 顏寬恒藝陣造勢與民同樂

爭取連任的民進黨台中第2選區立委林靜儀，今天成立醫界後援會，多名醫界人員相挺；捲土重來的國民黨籍立委參選人顏寬恒舉辦藝文活動，以陣頭文化吸引千名觀眾參與。

林靜儀連任競選總部今天成立「醫界挺靜儀後援會」，總統府前資政、現任總統府顧問何黎星，以及中山醫校友會總會理事長吳定中、物理治療師公會理事長沈長俊、驗光師公會理事長牛方澤等多名醫界人員相挺。

吳定中表示，自己就是林靜儀的選民，林靜儀具有醫學專業，而少子化是國安危機，留下專業人才在立法院推動相關政策，非常重要；何黎星則呼籲醫師們力挺林靜儀。

林靜儀表示，未來她除守護選區內關鍵設施，也會爭取更多專業人士進入長照服務及國家層級的肺癌防治中心，更推動健保會內部改革，讓台灣醫療環境變得更好。

顏寬恒舉辦的「玩恒大瘋藝陣」系列活動，11日晚間在沙鹿靜宜夜市邀請九天民俗技藝團演出「廟會狂響」，吸引千名觀眾熱情參與，電音三太子、官將首等在震撼鼓聲下，帶來藝術饗宴。

顏寬恒指出，「九天」成立逾30年，發跡自台中大肚山，行走足跡遍布世界五大洲及台灣各鄉鎮地區，「九天」作品融合音樂、舞蹈、戲劇、武術等元素，並兼容傳統民俗文化，將陣頭技藝提升到劇場藝術層次，是傑出表演團體。

沙鹿區陳先生帶著家中2寶欣賞，他說，孩子在國小學習鄉土課程，欣賞「九天」表演有助認識家鄉宗教民俗及陣頭文化；北勢國小謝姓學童則說，福祿壽跟三太子很可愛，看祂們跳舞也想一起動起來。

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