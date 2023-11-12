藍綠參選人衝刺 大咖站台助講

立委選戰逼近，昨天是許多立委參選人競總成立的超級星期六，高雄藍營黃柏霖、李眉蓁、鍾易仲成立競選總部，藍營大咖陸續趕場輔選，總統參選人侯友宜、高雄前市長韓國瑜和台中市長盧秀燕「漢子、禿子、燕子」再次合體。綠營則有衛福部前部長陳時中為許智傑及李柏毅站台助講。

高雄第三選區（左營、楠梓）李眉蓁昨成立競選總部，「漢子、禿子、燕子」到場力挺。第五選區（三民區、苓雅區八里）的市議員黃柏霖昨有侯友宜、韓國瑜及立法院前院長王金平等人到場助選，韓呼籲大家投票讓黃柏霖進立法院。第七選區立委參選人鍾易仲競總現場昨湧入五千人，人氣爆棚。

民進黨籍高雄市左楠區立委參選人李柏毅昨舉辦楠梓競選總部暨右昌後援會成立大會，高雄市長陳其邁、衛福部前部長陳時中及多位民代到場力挺。

衛生福利部前部長陳時中（左）昨天為左楠區立委參選人李柏毅站台。記者王勇超／攝影

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