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不分區立委提名／民進黨派系躁動 測試賴領導地位

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北報導
民進黨不分區立委名單，15日中執會後公布。圖／本報系資料照
民進黨不分區立委名單，15日中執會後公布。圖／本報系資料照

民進黨不分區立委提名作業後天將進深水區，提名委員會將就名單做最後確認。據悉，人選幾乎已定案，如何安排名次、是否擠身安全名單窄門，將是角力重點。目前草擬不分區安全名單十二席，男女各半，先前未曝光的人選尚包括靖娟基金會執行長林月琴、醫師公會全聯合會理事長周慶明、屏東縣衛生局長張秀君。

民進黨人士表示，目前較有共識的不分區推薦名單，「政治組」名單預估有新潮流沈發惠、湧言會林楚茵、英系莊瑞雄、綠色友誼羅美玲、立法院黨團總召柯建銘，正國會則由立法院長游錫堃續任，再戰國會龍頭。若以安全名單僅有十二席來看，專業組可運用席次空間相當有限。民進黨人士指出，專業組除了現任立委洪申翰、范雲，呼聲高者尚有兒少議題代表林月琴、醫界代表周慶明與護理代表張秀君。其中，又以靖娟基金會執行長林月琴稍具話題性。

派系人士表示，近期黨內派系略有躁動，幾起綠營負面新聞，消息來源都指向自家人，研判在不分區提名期間，派系間「警告」意味十足。十五日名單公布後，部分派系是否會如四年前上演造反戲碼，將是測試賴清德黨內一把手地位的指標。

民進黨人士表示，黨內親賴派系已有共識，無論不分區結論如何，要確保名單一錘定音，以穩固賴清德黨內領導地位。

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