澎湖縣選區／藍綠五五波 三腳督添變數

無黨籍陳慧娟。圖／陳慧娟提供

國民黨吳政杰。圖／吳政杰提供

澎湖縣區域立委選舉，國民黨徵召現任議員吳政杰挑戰民進黨3連霸立委楊曜，「仁醫」侯武忠遺孀陳慧娟為延續夫婿提振澎湖醫療遺志也投入戰局。楊曜雖有連任優勢，但過去藍綠勢力向來五五波，且陳慧娟先前在馬公參選議員是落選頭，馬公又是關鍵區，也讓選戰增添變數。

澎湖立委選舉3選1，楊曜、吳政杰都是政壇老馬，陳慧娟選過1次縣議員，這次直攻立委，澎湖選民結構，過去藍大於綠，但2022五合一選舉，民進黨同時拿下縣長及馬公市長大位，由藍天換綠地。

國民黨下屆立委選舉原僅有縣議員歐中慨領表，但歐及多位黨籍議員相繼沾惹官司，士氣低迷，最後徵召吳政杰出馬，吳義不容辭為國民黨扛下這一戰。

吳政杰出身政治世家，當過第15屆湖西選區議員及第17和18屆湖西鄉長，去年用轉戰議員順利當選，學經歷均佳，家族在湖西耕耘深，幾次選舉都拿最高票，這次積極搶攻漁民、公教選票，重擊楊曜基本盤。

楊曜也出身自政治世家，長年經營西嶼，基層實力雄厚，2012年立委選舉對上「澎湖王」林炳坤勝出，奠下民進黨根基。去年澎湖縣長選舉，黨中央原有意徵召，但他婉拒，如今挑戰立委3連霸。

無黨籍參選的陳慧娟，現為澎湖縣關心健康發展協會理事長，曾在澎湖海事學校任教，並跟著丈夫駕船穿梭2級離島間巡迴醫療，受地方敬重。2018年她投入縣議員選舉失利，這次再戰立委就是要延續丈夫提振澎湖醫療的信念，不少人感念她的亡夫，都表態支持。

地方人士認為，澎湖1市5鄉，歷來大選馬公市加湖西即占約77%選票，這次楊曜雖因成功爭取離島加給，穩住馬公大宗公教選票，不過對手吳政杰家族在湖西鄉根基穩固，加上陳慧娟藉衛教活動採地毯式經營，回響不惡，選情受衝擊。

澎湖縣區域立委 製表／王昭月 許峰碩

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