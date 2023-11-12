不分區立委提名／國民黨體育界碰壁 專業組缺亮點

國民黨不分區立委提名名單及排序周三送中常會，不分區提名分政治組及專業組，政治組爭取踴躍，專業組亮點人選至今未曝光。立法院前院長王金平及高雄市前市長韓國瑜雖未在名單，但最後是否提名，決定權在黨主席朱立倫。

國民黨預估不分區安全名單在十二席到十三席，朝政治組、專業組各半規畫。政治組部分，國民黨智庫執行長柯志恩、侯競辦組織部副召集人謝龍介、雲林縣前立委張嘉郡、救國團主任葛永光等被視為強棒，軍系則有前空軍副司令張延廷。台商部分廈門台商協會前會長、國民黨中央委員吳家瑩傳有意爭取。

現任十三席不分區立委，有意爭取連任的有游毓蘭、吳怡玎、李貴敏、張育美、廖婉汝等近六人。

專業組部分鎖定的人選涵蓋青年、體育界、財經界、新創界、醫護、新住民，被認為是提名的亮點所在。會計師界推薦的是中常委邱素蘭。

體育界部分，民進黨曾徵詢網球名將盧彥勳，但盧昨已明確婉謝民進黨列入不分區立委邀約，民進黨原先希望的「夢幻人選」未果，要提出讓選民眼睛為之一亮的人選，將另尋目標。

國民黨也在體育界找明星，徵詢對象包括舉重女神郭婞淳、中職中信兄弟的總教練彭政閔和味全龍隊的打擊教練張泰山。郭婞淳因個人生涯及家人反對考量婉謝，彭政閔、張泰山則是球團不放人，人選仍難產。

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