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新北十二選區／賴品妤vs.廖先翔 政二代攻防

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北報導
國民黨議員廖先翔參選新北市第12選區立委。圖／廖先翔服務處提供
國民黨議員廖先翔參選新北市第12選區立委。圖／廖先翔服務處提供

民進黨立委賴品妤年僅31歲，曾參與太陽花運動。本報資料照片
民進黨立委賴品妤年僅31歲，曾參與太陽花運動。本報資料照片

新北市立委第12選區由國民黨廖先翔挑戰現任民進黨立委賴品妤，藍綠政二代對決。巧合的是兩人各自的父親廖正良和賴勁麟近期都捲入爭議事件，成選戰焦點。選區最大票倉在汐止，當地民眾殷切盼望捷運建設，賴品妤主打汐東線實績；廖先翔提南港線延伸汐止爭取選民認同。

第12選區涵蓋7個行政區，選民人數約25萬人，四分之三落在汐止區。歷次立委、市長選舉，捷運建設都是重要議題。

賴品妤2014年參與太陽花運動嶄露頭角，2020年參選立委，在不被看好情況下，初試啼聲以黑馬之姿小贏國民黨對手李永萍2790票。廖先翔去年以同選區最高票連任市議員，並在國民黨初選出線，對上賴品妤。

4年前賴品妤以刺客之姿投入選戰，當年蔡英文總統拿下817萬票，賴僅小勝對手，連任之路步步為營，加上父親賴勁麟涉入雲豹能源爭議衝擊及相關的摔跤事件，連任面臨考驗。廖先翔初選出線，父親廖正良陷入違建、停車場爭議遭敵營猛攻，也受影響。

賴品妤表示，汐止人捷運線等太久了，她一上任即針對板南線東延、汐止民生線、基隆捷運等可能性開會研議，克服困難，最終使汐東線優先推動並核定，是20多年來最具體進展。

廖先翔認為，汐止需要敢發聲的立委，過去板南線延伸汐止最大困難，在路廊被台鐵第3軌使用，既為基隆捷運把台鐵第3軌廢除，何不重新評估板南線延伸汐止？他質疑鐵道局未以專業角度為地方規畫有效率的大眾運輸系統。

2人也在能源問題交鋒，廖先翔說，所有電力設施都須視為鄰避設施，政府要以專業角度評估，善盡溝通與補償義務，取得居民諒解避免紛擾。能源選擇火力發電最糟糕，討論能源政策不該是政治議題，而是國安及科學問題。

賴品妤說，這個選區是全台灣最多核電廠的地區，選區內的政治人物對核電廠都有無法迴避的責任，必須捍衛鄉親權益，在政策面提出務實且可行的解方。

新北市立委第十二選區 製表／邱瑞杰
新北市立委第十二選區 製表／邱瑞杰

2024選舉 2024立委選舉 賴品妤 廖先翔 2024北北基立委 賴勁麟

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