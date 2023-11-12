彰化四選區／鄭俊雄挑戰陳素月 員林成關鍵

民進黨彰化縣立委陳素月。記者林宛諭／攝影

彰化縣第四選區民進黨立委陳素月爭取四連霸，國民黨提名縣議員鄭俊雄對決。陳素月挾現任優勢，加上綠營深耕員林票倉，又有中央資源挹注，地方看好選情；鄭俊雄拚勁十足，大本營在田中鎮，關鍵得進攻員林票倉，勢必得面臨苦戰。

陳素月是前縣長魏明谷嫡系出身，曾任兩屆縣議員，綠營深耕員林大票倉，從前縣長翁金珠、魏明谷到陳素月一脈相承，近年又有中央執政奧援，再擴展到田中區扎根。

鄭俊雄曾任田中鎮長、兩任田中區縣議員，本屆議員選舉還拿下選區第二高票；他在鎮長任內創辦田中馬拉松，打開田中小鎮知名度，大本營就在田中區。

本選區早期選民結構藍大於綠，綠營鐵票約3成，但從2012年立委選舉，魏明谷打敗前立委蕭景田，後來為參選縣長辭立委，陳素月補選接棒後，她不負綠營所望，連續3屆勝選，更爭取到年輕、中間選民支持；2020年更拿下10萬多票，大勝捲土重來的蕭景田2萬多票。

鄭俊雄訴求「人心思變」，力拚「換人做做看」。地方認為，陳素月本屆得票達53%，藍營想奪回失土，得爭取中間選民支持；鄭俊雄以田中區為根據地，但得進攻人口數超過12萬人的員林市，才有獲勝機會。

高鐵彰化站位於田中，為促進發展，地方爭取與台鐵田中站轉乘接駁，引發論戰。陳素月認為，銜接高鐵、台鐵的田中支線綜合規畫，已獲行政院核定，列入前瞻基礎建設執行，總經費29億餘元，目前在細部設計中，完工後可提升集集支線量能，田中能成為南彰往南投、雲林門戶，應加速完工。

鄭俊雄說，台鐵田中支線花大錢但效益差，會造成平交道阻塞交通，反而影響田中發展；應在田中、社頭中間設轉運站，透過台鐵區間車，讓南彰各火車站成為高鐵出口站，還可縮短員林到轉運站的時間，帶來更多人潮。 彰化縣立委第四選區 製表／林宛諭

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