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SRF電廠爭議 桃園立委選將火線交鋒

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園報導
3家SRF發電廠設廠地點在桃科靠近國民運動中心、海洋大學觀音分校，地方憂心有空汙疑慮。圖為里民日前拉起布條表達心聲。本報資料照片
3家SRF發電廠設廠地點在桃科靠近國民運動中心、海洋大學觀音分校，地方憂心有空汙疑慮。圖為里民日前拉起布條表達心聲。本報資料照片

桃園市觀音區居民反對3家大型固體再生燃料（SRF）發電廠進駐桃園科學園區，地方抗爭持續。立委黃世杰昨天出示經濟部公文，提及已撤銷SRF發電廠進駐桃科的推薦函，據此呼籲市府身為桃科的主管機關，不要再有任何推託之辭，應立刻啟動拒絕3家SRF廠商進駐桃科。

桃園市政府經發局昨晚回應強調，經濟部應先說明當年對每個廠商推薦入園及核備再生能源發電設備的個別理由，作為市府後續處置依據，判斷當年每個廠商的推薦入園理由現在是否仍合理存在，強調要求經部撤銷當年的推薦函，不是解決是否撤銷SRF電廠許可的方法。

SRF電廠進駐桃科爭議引起關注，居民疾呼3家廠商撤出桃科。黃世杰說，前晚收到經濟部回覆的公文，明確表示9日已經行文桃園市政府，表達會收回建議函，要求市府依法本於權責辦理。黃並指市府在6日會議上卻未要求經濟部撤函，讓人質疑根本在愚弄觀音人，把居民健康當選舉工具。

對此，國民黨立委參選人、市議員涂權吉則反嗆，當初觀音鄉親要求經濟部撤回推薦函，黃世杰委員被質疑配合經濟部推三阻四，現在市府釜底抽薪，要求經濟部直接提供當初推薦入園的詳細說明後，以便後續處置，黃世杰突然又認同應該要撤回推薦函，其中有無不可告人之處？

桃園市府強調，11月6日會議中經濟部代表僅一再強調該部當年推薦函，不具強制力，對市府未來採取廢止或撤銷方向，僅表示尊重二字，漠視當年桃園市政府持反對態度，經濟部執意啟動推薦入園的過程，雙方在撤銷推薦函部分，並無共識。

市府也喊話經濟部應該積極與市府合作，依科學的精神，共同檢視3家SRF廠商申請程序中是否有不當或未能履行承諾情形，並提出一致性的處理方案，才能解決問題。

2024選舉 2024立委選舉 SRF 涂權吉 黃世杰 2024桃竹苗立委

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