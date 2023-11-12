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陳俊宇仍有違建 選戰再攻防 宜縣府：應補辦使用執照

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭報導
賴清德、陳俊宇宜蘭溪南地區聯合競選總部昨天成立，現場湧進超過數千名支持者。記者陳敬丰／攝影
賴清德、陳俊宇宜蘭溪南地區聯合競選總部昨天成立，現場湧進超過數千名支持者。記者陳敬丰／攝影

宜蘭立委選戰激烈，民進黨參選人陳俊宇今年7月被踢爆位於員山鄉的豪華農舍違建，國民黨立委參選人黃琤婷昨控，陳俊宇口口聲聲說拆除，實際上有部分違建未拆，根本拆假的，欺騙選民。陳俊宇回應，會依法處理，但每次副總統賴清德來宜蘭輔選，藍營都會開記者會攻擊，足見選情告急。

陳俊宇位於員山鄉的住宅，是2002年時以楊桃集貨場名義，向政府申請補助的農業設施，不得作為住宅使用，但陳仍興建住宅入住，且屋前曬場與屋後雨遮屬於違建；今年7月被踢爆後，陳俊宇表示已拆除曬場和雨遮，人員也已遷出，會向縣府申請解除列管。

前員山鄉民代表林錦坤日前爆料，經他不斷檢舉，縣府認定該建物不只曬場和雨遮2處違建，還有二樓後側框架空間頂蓋與封閉外牆，違建者應依法補辦使用執照並陳述意見，若逾期未補辦或補辦不合規定，將強行拆除。

黃琤婷批，陳俊宇口口聲聲說已將違建完全拆除，根本是「拆假的」；民進黨連最基本的依法行政都辦不到，有何面目自稱「清廉、勤政、愛鄉土」，請問陳俊宇和賴清德老家的違建何時要拆？

陳俊宇說，國民黨屢屢在賴清德到宜蘭輔選時開記者會攻擊，可見選情告急。先前已將縣府認定的違建區域拆除完畢，近日縣府再次辦理會勘，收到公文後會依法處理；他身為當事人都還沒收到認定公文，為何藍營要說行政單位已確認？

建設處表示，原先認定違建部分僅有屋前曬場與屋後雨遮，民眾檢舉2樓增建涉及違建，建設處函請員山鄉公所現勘認定，公所10月6日查報完成確屬違建，會函文通知違建人。

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