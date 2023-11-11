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藍白合運作無前例…學者稱破局可能性高 揭兩黨直面「一大難題」

藍白合對選區有影響？林靜儀批「政治分贓」：多數民眾不能接受

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
立委林靜儀（右二）今陪同蔡英文總統（左二）至台中龍井無極天道監修宮參拜。記者趙容萱／攝影
立委林靜儀（右二）今陪同蔡英文總統（左二）至台中龍井無極天道監修宮參拜。記者趙容萱／攝影

台中市第二選區立委林靜儀今早陪同蔡英文總統到台中龍井無極天道監修宮參拜，被問及國民黨、民眾黨「藍白合」看法時認為，民眾對藍白合議題已經很厭煩，講白了就是政治分贓、資源分贓，沒有取人民信任就在分贓，是多數民眾不能接受的。

藍白合對她的選區是否有影響？林靜儀說，因為參選人、支持者的區隔都非常明顯，所以藍白合議題、藍白合餐會就是黏著他們的支持者，與她關係不大；藍白合議題民眾已經很厭煩，因為沒有明確理念、沒有明確給民眾政治未來，只是談藍白合，講白了就是政治分贓、資源分贓，沒有取人民信任就在分贓，是多數民眾不能接受的。

林靜儀指出，民進黨總統參選人賴清德率領民進黨陣營自參選以來，地方及總統參選人逐步提出對國家未來願景方向，與藍白合有很大區別，希望關心台灣未來的朋友可以對明年的大選更加關心。

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