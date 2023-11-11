前議員高美珠宣布參選立委 訴求土生土長台東人
台東縣前議員高美珠參選2024平地原住民立委，今早在台東市區成立競選總部。高美珠表示，自己是土生土長的台東阿美族人，必須身先士卒投入參選，下屆立委席次台東不能缺席。
平地原住民立委有三席席次，國民黨提名台東阿美族、台中市議員黃仁，以及花蓮立委鄭天財參選平地原住民。國民黨現任立委廖國棟未獲提名，藍營背景的高美珠表態參選，另有現任立委陳瑩代表民進黨爭取連任，。
高美珠是國民黨籍，曾任兩屆台東縣議員，為民服務廣結善緣。今天成立茶會共有金鋒代表會主席高勤書、比西里岸頭目黃瑞隆、司法改革黨黨主席張靜等人出席祝賀。
高美珠表示，她是土生土長的台東子弟，台東平地原住民5.5萬人，佔全國20％，其中台東阿美族人約3.5萬人、全縣平原的63％，身為在地阿美族人，她必須身先士卒。此外，平地原住民立委從第一屆到第十屆，43年台東都從未缺席立委席次，這次更不能被犧牲，要固守台東版圖。
國民黨台東縣黨部主委吳秀華表示，高美珠仍是國民黨籍，未獲提名，也沒有報准，若正式登記會有黨紀規範，目前持續努力溝通協調。
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