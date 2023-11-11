藍白不合立委選舉衝擊最大 藍小雞在問「能請柯站台？」

前總統馬英九表態支持以「全民調」方式決定藍白正副總統參選人組合，不少藍營立委參選人感謝馬英九說出大家的心聲，讓政黨輪替終於看見一線曙光，不過，對於全民調的具體內容，大家仍有不同看法。

馬英九基金會執行長蕭旭岑昨天在廣播節目中表示，藍白若不合，對國民黨衝擊最大的也許不是總統選舉，而是立委選舉，可能連守住現在的席次都有問題，目前他接觸到的國民黨立委參選人都問，能不能請民眾黨總統參選人柯文哲站台。

日前公開歡迎柯文哲站台的國民黨立委參選人李明璇，昨也在高雄市前市長韓國瑜贊同馬英九全民調主張的臉書文下留言，表達支持。

國民黨台北市立委參選人張斯綱認為，主流民意希望藍白合作，馬英九的想法符合大家期待，黨中央應該好好思考全民調，有助政黨輪替及非綠立委席次最大化，若國民黨願意有所讓步，民眾黨也要釋出善意，建議可再比政黨支持度，比例七三或八二都可以談。

國民黨台中市立委參選人林家興表示，樂見馬英九出手推進藍白整合，基層對下架民進黨已從期待變成焦慮，領袖人物應有智慧化解僵局，除用全民調決定人選組合，仍應考量政黨支持度，才符合未來內閣制的主體精神。

國民黨台北市立委參選人羅智強表示，馬英九真的非常擔心，才會提出全民調定勝負的建議，很感謝馬英九說出大家的心聲，讓政黨輪替終於看見一線曙光。

羅智強分析與柯文哲比全民調，對侯友宜不是壞的安排，因侯贏的機率不小，國民黨應展現自信，也能讓年輕族群和中間選民看到勝利的可能，有助民調加分。

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