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彰化三選區／謝衣鳯穩紮穩打 吳音寧攻勢聚人氣

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導
彰化縣第三選區立委謝衣鳯尋求連任。記者簡慧珍／攝影
彰化縣第三選區立委謝衣鳯尋求連任。記者簡慧珍／攝影

彰化縣第三選區立委參選人吳音寧。記者簡慧珍／攝影
彰化縣第三選區立委參選人吳音寧。記者簡慧珍／攝影

彰化縣立委第三選區兩名女將對峙，國民黨現任立委謝衣鳯尋求連任，民進黨徵召具全國知名度的北農前總經理吳音寧參選。謝衣鳯家族是彰化政界南霸天，吳音寧父親是詩人吳晟、家族在溪州頗具實力，選戰攻防舌戰激烈。

彰三選區包含10鄉鎮，總人口數約31.8萬多人，近半數從事農漁業。過去4屆立委中，民進黨只有2016年第9屆席次，其餘都是國民黨謝家拿下。

謝衣鳯的祖父謝言信曾任省議員，母親鄭汝芬連任2屆立委，弟弟謝典霖是彰化縣議長，家族實力雄厚。鄭汝芬2016年輸給民進黨洪宗熠，中斷三連霸，謝衣鳯2020年拿9.7萬多票、得票率51.15%，成功為母復仇。

綠營評估「彰三」選民結構與政治特性，派吳音寧出馬；吳音寧曾任溪州鄉公所秘書、北農總經理，父親是田園作家吳晟，表哥黃盛祿曾任溪州鄉長和縣議員，在溪州有相當實力。

吳音寧採攻勢，左右開弓批評謝衣鳳、柯文哲，造勢場合多，凝聚泛綠選民支持；謝衣鳯不隨對手起舞，冷處理吳音寧攻擊，依步調辦政見音樂會、兒童劇固票。

地方政壇認為，吳音寧有全國知名度，但鄉親對她有陌生感，須提高曝光度與整合黨內派系。謝衣鳯有現任優勢，經立委歷練身段柔軟，地方看好選情，不過面對執政黨動員，須步步為營。

本選區沿海鄉鎮面臨岸上風機、光電專區等開發案，地方反對聲浪強烈。謝衣鳯說，為打入國際綠色供應鏈，綠電對台灣企業很重要，但民進黨強推綠電衍生亂象，例如風電弊案及農地光電過當，需要先檢討再推動。

吳音寧說，光電設置要合理規畫，陸域風機離村落過近，不應優先開發，應支持社區小水力、小光電設施，增加農村能源跟經濟韌性。

彰化縣立委第三選區 製表／簡慧珍
彰化縣立委第三選區 製表／簡慧珍

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