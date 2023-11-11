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台東立委4搶1 綠分裂、藍拚整合

聯合報／ 記者徐白櫻蔡晉宇／連線報導
劉櫂豪（右）退黨參選，昔日初選對手賴坤成（左） 表示願賭要服輸。 圖／聯合報系資料照片
劉櫂豪（右）退黨參選，昔日初選對手賴坤成（左） 表示願賭要服輸。 圖／聯合報系資料照片

台東區域立委選舉4搶1，大武鄉長黃建賓代表國民黨，民進黨提名前立委賴坤成，綠營現任立委劉櫂豪宣布再選，無黨籍許瑞貴也有藍營支持者，藍綠都有分裂隱憂，尤其賴、劉「瑜亮情結」多年無解，選情愈趨複雜，劉櫂豪10日宣布退黨，以無黨籍登記參選，宣告民進黨分裂。

劉表示，不願意見台東真正民意被扭曲，退黨參選是盼回到選舉的本質，讓台東超越政黨，為台東選最好的人。民進黨發言人張志豪表示，劉櫂豪是優秀同志，尊重他的決定，未來如登記參選，將依黨內違紀參選規定處理。

台東縣選民結構藍大於綠，但非涇渭分明，劉櫂豪已4連霸，近2屆都獲過半選票，賴坤成曾當選立委、任8年台東市長，兩人「瑜亮情結」在去年台東縣長初選後浮上檯面，年初黨內立委初選，劉原以為勝券在握，不料賴坤成勝出，劉的支持者至今不願整合，劉昨表態退黨參選，綠營確定分裂。

國民黨提名大武鄉長黃建賓參選下屆台東區域立委，明天將成立競選總部。記者徐白櫻／攝影
國民黨提名大武鄉長黃建賓參選下屆台東區域立委，明天將成立競選總部。記者徐白櫻／攝影
45歲的黃建賓去年連任大武鄉長，縣長饒慶鈴、議長吳秀華能否帶他跨越南迴線獲地方認同，是觀察指標；許瑞貴曾任縣府建設處長、8年關山鎮長，但藍綠夾擊下，基層組織成最大挑戰。

台東縣區域立委歷屆投票數約7萬餘票，逾半在台東市，多數是軍公教，前縣長吳俊立長期經營，地方組織盤根錯節，此役能否團結泛藍，做為藍營3年後縣長之役前哨站，激起政黨對決是勝敗關鍵。

交通建設一直是台東歷屆選舉重要議題，黃建賓主張落實火車雙軌化，爭取豐年機場擴建成國際機場，推動台東包機；劉櫂豪指任內爭取花東鐵路全線雙軌化工程今年4月動工，他並推動南迴鐵路沿線車站改善計畫，爭取國際包機，以幸福巴士及小黃提升偏鄉交通。

賴坤成及許瑞貴皆主張推動花東快速道路，賴認為，戰備道路與快速道路可整合；許瑞貴則提「台東縱谷大道」，建議從鹿野後改走堤岸，避開爭議路段。

台東縣區域立委 製表／徐白櫻
台東縣區域立委 製表／徐白櫻

2024選舉 2024立委選舉 黃建賓 賴坤成 劉櫂豪 2024宜花東立委

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