雲林二選區／劉建國拚5連霸 邱良閱來勢洶洶

國民黨邱良閱（右）擔任張家幕僚10幾年，縣長母雞帶小雞，增添戰力，有望拉近雙方選情。記者陳雅玲／攝影

雲林縣立委第2選區現任民進黨劉建國挑戰5連霸，國民黨徵召雲縣肉品市場副總經理邱良閱參戰，也是邱首次參選，雖劉建國任此區超過15年，不過他去年角逐縣長，斗六、西螺得票都輸藍營，被視為警訊；邱良閱擔任張家幕僚10幾年，縣長張麗善母雞帶小雞，增添戰力，有望拉近雙方選情。

俗稱山線的第2選區包括斗六、西螺、斗南、古坑等9個鄉鎮市，基本盤綠大於藍，最大票倉在斗六，去年選舉人口約8萬多人，一般若能在斗六獲得多數支持，等於勝券在握；此選區自2009年劉建國補選上後，已3度連任，且2016年得票率衝到68%多，國民黨雖都有推派人選，得票卻有一段差距。

劉建國出生斗六市，當選過斗六市民代表、兩屆縣議員，補選上立委後便一路連任，幾無對手，不過去年競選縣長失利，不僅輸掉自己本命區斗六，連綠營視為鐵票倉的大西螺地區，在西螺鎮也小輸400票，跌破綠營基本盤，成為爭取連任最大的變數。

邱良閱曾是前立委張嘉郡助理、雲林縣政府議會總連絡人、現任雲林肉品市場副總經理，擔任雲林張家幕僚已有10幾年資歷，雖是初次參選，但並非全然白紙，尤其這次參選攸關下屆縣長雲林張家的布局，不僅縣長張麗善母雞帶小雞，又有雲林張家鼎力支持，顯得來勢洶洶。

斗六市近年經濟發展起飛，轄內有斗六、雲科、絲織三工業區帶來不少就業人口紅利，也衍生上下班時間平交道大塞車，斗六鐵路高架化目前卡在可行性評估，該如何推動受關注。劉建國認為，須釐清縣府的計畫為何會一而再地被駁回、修正，他多次找鐵道局長討論、質詢很多次，未來繼續協助中央和地方溝通。

邱良閱提出，鐵路高架化中央開19次的審查會議，仍沒有通過，懷疑是技術性杯葛，換他進到國會，一定全力為民發聲，爭取迅速先通過可行性評估。 雲林縣立委第二選區 製表／陳雅玲

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