苗縣二選區／聚焦財政 邱鎮軍創稅獎金vs.曾玟學環境稅
苗栗縣立委第二選區（山線）選舉，由國民黨苗栗市長邱鎮軍對決民進黨徵召的議員曾玟學，兩人被視為新世代明星，首度交手火花四射。針對苗栗痛苦的財政問題，邱鎮軍主張推動創稅獎金制度，曾玟學另闢環境稅、中油落地繳稅等，各有千秋。
二選區含苗栗市、頭份市、公館鄉、頭屋鄉、三灣鄉、南庄鄉、卓蘭鎮、大湖鄉、獅潭鄉及泰安鄉，單一選區制以來從未選出綠營立委，藍營現任立委徐志榮不連任，下屆是全新局面。
邱鎮軍2014年初試啼聲以最高票當選議員，換跑道也當選苗栗市長，政績受肯定，再以同額選舉順利連任，接棒選立委，黨內初選更擊敗前縣長徐耀昌脫穎而出。
曾玟學2018年代表時代力量當選議員，2020年退黨，去年無黨籍連任成功，問政犀利，網路社群高人氣，一直交好綠營，這次獲得民進黨徵召，也是民主大聯盟成員。
曾玟學、邱鎮軍各有頭份市、苗栗市票倉地盤，國民黨組織陸戰強，曾挾網路人氣空戰較優，2人近來頻頻隔空交手，火藥味濃。
縣府財政問題一直是苗栗人的痛，也是選舉焦點，至今公共債務法的長短期負債仍有356.22億元，排擠社會福利，重大建設往往須仰賴補助，但要償債又要建設，恐拖延改善期程。
曾玟學說，重大建設將爭取中央提高補助額度，幫苗栗努力還錢，盡快解除控管，未來應配合行政區畫分檢討財政收支劃分法，提升各縣市財主能力，他也主張檢討公共造產獎助及管理辦法，鼓勵鄉鎮合作造產，增加地方創稅能力，另由地方徵收環境稅，由於苗栗生產石油天然氣，他也將推動中油落地繳稅。
邱鎮軍認為，資源分配不均是苗栗財政辛苦主因，2006至2022年「繳稅100元只拿回48元」，遠遠落後嘉義縣、屏東縣，創稅優等生竟分到較少獎學金，將聯合各弱勢縣市立委，推動創稅獎金制度，中央依各縣市所上繳的稅金，給予一定比例獎金，平衡既有統籌分配稅款機制缺失，爭取預算回鄉。
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