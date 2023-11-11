聽新聞
test
0:00 / 0:00

苗縣二選區／聚焦財政 邱鎮軍創稅獎金vs.曾玟學環境稅

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導
國民黨立委參選人邱鎮軍力拚當選，接棒現任立委徐志榮。記者范榮達／攝影
國民黨立委參選人邱鎮軍力拚當選，接棒現任立委徐志榮。記者范榮達／攝影

無黨籍立委參選人曾玟學獲民進黨徵召，盼打破選區紀錄。記者范榮達／攝影
無黨籍立委參選人曾玟學獲民進黨徵召，盼打破選區紀錄。記者范榮達／攝影

苗栗縣立委第二選區（山線）選舉，由國民黨苗栗市長邱鎮軍對決民進黨徵召的議員曾玟學，兩人被視為新世代明星，首度交手火花四射。針對苗栗痛苦的財政問題，邱鎮軍主張推動創稅獎金制度，曾玟學另闢環境稅、中油落地繳稅等，各有千秋。

二選區含苗栗市、頭份市、公館鄉、頭屋鄉、三灣鄉、南庄鄉、卓蘭鎮、大湖鄉、獅潭鄉及泰安鄉，單一選區制以來從未選出綠營立委，藍營現任立委徐志榮不連任，下屆是全新局面。

邱鎮軍2014年初試啼聲以最高票當選議員，換跑道也當選苗栗市長，政績受肯定，再以同額選舉順利連任，接棒選立委，黨內初選更擊敗前縣長徐耀昌脫穎而出。

曾玟學2018年代表時代力量當選議員，2020年退黨，去年無黨籍連任成功，問政犀利，網路社群高人氣，一直交好綠營，這次獲得民進黨徵召，也是民主大聯盟成員。

曾玟學、邱鎮軍各有頭份市、苗栗市票倉地盤，國民黨組織陸戰強，曾挾網路人氣空戰較優，2人近來頻頻隔空交手，火藥味濃。

縣府財政問題一直是苗栗人的痛，也是選舉焦點，至今公共債務法的長短期負債仍有356.22億元，排擠社會福利，重大建設往往須仰賴補助，但要償債又要建設，恐拖延改善期程。

曾玟學說，重大建設將爭取中央提高補助額度，幫苗栗努力還錢，盡快解除控管，未來應配合行政區畫分檢討財政收支劃分法，提升各縣市財主能力，他也主張檢討公共造產獎助及管理辦法，鼓勵鄉鎮合作造產，增加地方創稅能力，另由地方徵收環境稅，由於苗栗生產石油天然氣，他也將推動中油落地繳稅。

邱鎮軍認為，資源分配不均是苗栗財政辛苦主因，2006至2022年「繳稅100元只拿回48元」，遠遠落後嘉義縣、屏東縣，創稅優等生竟分到較少獎學金，將聯合各弱勢縣市立委，推動創稅獎金制度，中央依各縣市所上繳的稅金，給予一定比例獎金，平衡既有統籌分配稅款機制缺失，爭取預算回鄉。

苗栗縣立委第二選區 製表／范榮達
苗栗縣立委第二選區 製表／范榮達

2024選舉 2024立委選舉

延伸閱讀

苗縣畜牧循環中心案 鍾東錦：一定要做但可調整

選舉團隊入校發文宣 引發苗栗山線立委行政中立爭論

如果當選總統第一件事要做什麼 賴清德到苗栗參香全說了

醫療政見交鋒 邱鎮軍、曾玟學都提部苗醫在地升級

相關新聞

劉櫂豪退出民進黨參選立委遭批最壞示範 賴坤成：願賭要服輸

現任立委劉櫂豪今天宣佈退出民進黨，以無黨籍身分參選下屆立法委員選舉，爭取台東唯一席次。消息傳出後，初選勝出代表民進黨參選...

宜蘭立委選戰延燒網路 綠批買網軍救聲量 藍反嗆網軍大本營

宜蘭立委選戰升溫，藍綠口水戰延燒到網路，民進黨立委參選人陳俊宇陣營昨批國民黨立委參選人黃琤婷的臉書貼文，內容與中國大陸免...

新北十一選區／最深藍區 藍綠搶攻新興人口

新北市第11選區（新店、深坑、石碇、坪林、烏來）被稱為全國最深藍選區，現任國民黨立委羅明才深耕在地，尋求八連霸；民進黨派...

雲林二選區／劉建國拚5連霸 邱良閱來勢洶洶

雲林縣立委第2選區現任民進黨劉建國挑戰5連霸，國民黨徵召雲縣肉品市場副總經理邱良閱參戰，也是邱首次參選，雖劉建國任此區超...

彰化三選區／謝衣鳯穩紮穩打 吳音寧攻勢聚人氣

彰化縣立委第三選區兩名女將對峙，國民黨現任立委謝衣鳯尋求連任，民進黨徵召具全國知名度的北農前總經理吳音寧參選。謝衣鳯家族...

苗縣二選區／聚焦財政 邱鎮軍創稅獎金vs.曾玟學環境稅

苗栗縣立委第二選區（山線）選舉，由國民黨苗栗市長邱鎮軍對決民進黨徵召的議員曾玟學，兩人被視為新世代明星，首度交手火花四射...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。