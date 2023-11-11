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新北十一選區／最深藍區 藍綠搶攻新興人口

聯合報／ 記者李成蔭／新北報導
國民黨立委羅明才（中）拚八連霸。記者李成蔭／攝影
國民黨立委羅明才（中）拚八連霸。記者李成蔭／攝影

民進黨立委參選人曾柏瑜（中）。記者李成蔭／攝影
民進黨立委參選人曾柏瑜（中）。記者李成蔭／攝影

新北市第11選區（新店、深坑、石碇、坪林、烏來）被稱為全國最深藍選區，現任國民黨立委羅明才深耕在地，尋求八連霸；民進黨派出台灣民主實驗室前副執行長曾柏瑜挑戰，盼借重年輕世代空戰優勢，在艱困選區拚翻轉。雙方二度交手，老將對決新秀，除鞏固基本盤，更頻出招爭取中間選票。

大新店長期是藍軍優勢區，羅明才從立委選區改制前就持續連任至今，得票率看似逐年下降，卻維持強勢過半。民進黨2016年情勢好轉，當時派資深老將議員陳永福上陣，曾柏瑜當時代表第三勢力參戰，三腳督搶票，羅明才得票率51%，陳永福36.79%，曾柏瑜12.21%。

2020年一役，民進黨籍政治評論員張銘祐在該區得票有成長，得票率卻下滑至34.52%，羅明才得票率在7人競爭下，從51%逆勢飆升至58.37%。民進黨在該選區歷屆得票率都難突破4成，要突圍不容易。2024一役，綠營派出曾柏瑜再度挑戰，去年以落選頭遞補市議員，年輕、高學歷形象對中間選民有一定號召力。

新店地區早年是軍公教首選居住地，深藍結構穩固，近年大型重劃區帶動新興人口遷入，結構產生變化，青壯年、上班族增多，選民相當在意「行的順暢」，藍綠選將政見皆聚焦交通問題。

羅明才表示，他用心傾聽地方的需求，推動重大交通建設已有成果，主張央北、十四張重劃區要未雨綢繆延伸水源快速道路，否則人潮進駐後再做，衝擊將更大。

曾柏瑜認為，羅明才雖用心服務，但立委位子實在坐太久，應該換人做做看，車流量大的新興區未必需要蓋快速道路，會有交通黑暗期又耗大量經費，不如重新規畫動線，搭配號誌等方式解決。

新北市立委第十一選區 製表／李成蔭
新北市立委第十一選區 製表／李成蔭

2024選舉 2024立委選舉 2024北北基立委

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