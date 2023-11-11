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宜蘭立委選戰延燒網路 綠批買網軍救聲量 藍反嗆網軍大本營

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭報導
民進黨立委參選人陳俊宇。記者戴永華／攝影
民進黨立委參選人陳俊宇。記者戴永華／攝影

國民黨立委參選人被綠營質疑「買網軍」，回擊民進黨才是網軍大本營，就連總統參選人賴清德4年前也是受害者。圖／黃琤婷競辦提供
國民黨立委參選人被綠營質疑「買網軍」，回擊民進黨才是網軍大本營，就連總統參選人賴清德4年前也是受害者。圖／黃琤婷競辦提供

宜蘭立委選戰升溫，藍綠口水戰延燒到網路，民進黨立委參選人陳俊宇陣營昨批國民黨立委參選人黃琤婷的臉書貼文，內容與中國大陸免洗粉專、農場文如出一轍，質疑「買網軍」；黃琤婷反擊，民進黨才是網軍的大本營，連總統參選人賴清德也曾是受害者，選情差就造謠抹黑。

賴清德、陳俊宇宜蘭競總青年部指出，黃琤婷10月31日的臉書貼文「找了2小時！網友騎車手機噴飛」一文，用詞、圖片與數十個追蹤不到百人的粉專相同，質疑這種「農場文」是大陸網軍、中共政權大外宣方式，同步發送無重點甚至隱含假訊息農場文，進行認知作戰。

青年部成員表示，黃琤婷應該和民眾交代清楚，是否擔憂網路聲量低就大量買網軍，或是背後有特定人士支持散播？黃身為公眾人物，應更謹言慎行，不要頻繁轉發低劣農場文；宜蘭的立委也該由更有格調的人擔任。

黃琤婷反嗆，民進黨才是網軍大本營，用公家資源養網軍，造謠、抹黑、抹紅，無一不是綠營強項；賴清德2019年和蔡英文總統競爭黨內初選時，就深受其害，甚至說出「請總統要求網軍停止攻擊我」這樣的話，這是社會大眾都知道的事情。

黃琤婷說，如今陳俊宇選情差，綠營又開始抹黑抹紅，大打抗中保台牌，其實說一套做一套，嘴巴抗中，立委卻「身體親中」；民進黨執政以來，兩岸關係降到冰點，現在選舉到再提兩岸對話、陸生納保等政見看似釋出善意，其實是騙選票。

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