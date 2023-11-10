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2024選戰溫度計／「絕地武士」吳崢當選率42.3% 超越「體育推手」張智倫

DailyView網路溫度計／ 文‧陳宣懿
圖/選戰溫度計
圖/選戰溫度計

選戰倒數64天，新北市中和區立委藍綠爭霸選情升溫，國民黨立委參選人張智倫昨（8）日到台北地檢署按鈴提告民進黨對手吳崢誹謗。張智倫不滿吳崢指其家族搶奪他人財產，還說他曾在直播教人如何不被課囤房稅，他要求吳崢提出抹黑內容的事證，如能證明為真，他就退選；反之，請吳崢退選。對此，吳崢回應，他所提出的言論全都是有憑有據，並表示「只敢用嗆賭退選、提告的方式轉移焦點，實在太令人失望。」

根據「2024選戰溫度計 贏讚台灣未來」官方網站，今（9）日最新公布的新北市第八選區（中和）參選人當選預測，民進黨參選人吳崢當選率42.3％，贏過國民黨立委參選人張智倫的38.5％，以及民眾黨立委參選人、現任不分區立委邱臣遠的19.2％。

吳崢聲量、粉絲互動力具優勢　喊話鏟除「新北三瘤」

比較近一週三人各面向指數，吳崢在聲量以及粉絲互動力表現最好，聲量的部分以5千多筆，贏過張智倫、邱臣遠的999筆、2千多筆。此外，吳崢的粉絲互動力以4.3萬，勝過張智倫的1.9萬以及邱臣遠的9千。吳崢與立委參選人賴品妤、曾柏瑜合組「絕地武士」，喊話鏟除「新北三瘤」，痛批汐止廖家、中和張慶忠家族、新店羅明才家族長期利用民代職權護航家族利益，取得大量土地獲取財富。對此，有網友表示，「加油，打倒黑金刻不容緩」；但也有人認為，「真的有夠好笑的，最大毒瘤不就綠能小公主家族嗎？」。

張智倫好感度、擴散廣度最高　同框侯友宜助曝光

另外張智倫則是好感度以及新聞擴散廣度最高，好感度以1.1小贏吳崢0.9、邱臣遠1；新聞擴散廣度以67個頻道，險勝吳崢的66個頻道以及邱臣遠的48個頻道。張智倫6日與國民黨總統參選人侯友宜同框，出席體育嘉年華活動，他發文表示，從擔任中和區體育會理事長以來，致力於推廣各式體育活動，中和出身的選手更是在這次的杭州亞運大放異彩。因此針對國內體育產業、選手培訓等，侯友宜提出五大體育政見，希望打造更友善的體育環境。對此，有支持者在貼文下方留言，「侯友宜加油，國民黨團結」、「張智倫加油」。至於邱臣遠在各面向指數穩居第二或第三，他是否能把握問政經驗的優勢，成功吸票反超吳崢、張智倫，仍待持續觀察。

image source：選戰溫度計

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張智倫告對手誹謗 吳崢：全民體檢張慶忠家族

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吳崢批對手家族長期公器私用 張智倫反擊：準備提告

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