宜蘭選區／4人搶票大混戰 勝負難料

台灣基進立委參選人林意評。圖／林意評提供

民進黨立委參選人陳俊宇。記者戴永華／攝影

民眾黨立委參選人陳琬惠。圖／陳琬惠提供

宜蘭立委選區形成四腳督戰局，國民黨議員黃琤婷與民進黨議員陳俊宇參戰，民眾黨不分區立委陳琬惠轉戰區域立委，台灣基進黨縣黨部主委林意評也加入戰局，四人皆有隱憂，大綠、小綠恐瓜分票源，藍白兩位女將的票源也有部分重疊，孰勝孰負還在未定之天。

今年5月10日，民進黨提名現任立委陳歐珀爭取連任，過沒幾天陳捲入im.B詐騙集團風波，5月21日宣布退選，民進黨內有意參選者眾，到7月初才產生人選，與陳歐珀同屬正國會的陳俊宇披掛上陣，比起綠營波折，其他陣營提名相對順利。

藍綠政治資源明顯優於民眾黨與基進黨，黃琤婷與陳俊宇都是縣議員轉戰立委，兩人都年輕，黃琤婷被視為縣長林姿妙的子弟兵，林競選縣長時，黃琤婷擔任發言人，口條流利、形象清新；陳俊宇之前在幾場民進黨大型造勢場合擔任主持人，口才反應也都不錯，兩人實力五五波。

不過陳琬惠上次代表民眾黨參選縣長，在宜蘭政壇初試啼聲，之後遞補全國不分區立委，進入國會殿堂認真揭弊，讓人深刻印象，林意評努力發揮網路空戰，力拚突破重圍。

宜蘭每到選舉，塞車就成熱門話題，黃琤婷認為，紓解國5塞車之苦，必須強化聯外鐵公路、縣境接駁疏運、改善海運，爭取台62線延伸濱海快速道路，同時也持續爭取北宜高鐵與宜蘭鐵路高架化等重大交通建設。

陳俊宇說，宜蘭黃金關鍵10年，中央至少會有5500億的經費要投入宜蘭，他將全力督促交通部興建北宜高鐵10年完工啟用、鐵路高架化，讓宜蘭變成台灣西部高鐵與東部快鐵轉運中心。

陳琬惠說，未來將推動台62線延伸的建設，分散國5車流，縣內道路拓寬與容量增加，包括宜4、宜6道路，已經提出相關計畫的11號道路，持續爭取經費及監督落實，貫通內外交通。

林意評主張，短期有效改善方法，應該提高遊客搭乘大眾運輸的意願，並改善縣內接駁。 宜蘭縣立委選區 製表／戴永華

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