台中藍綠互控砍樹 賴營、市府說明

選戰升溫，藍綠互控砍樹。議會民進黨團批評國民黨立委參選人黃健豪總部前漢口路側9棵小葉欖仁「被消失」，批評市府9月移樹，路面補丁引發投訴，質疑市府圖利。黃健豪反駁該樹種浮根影響安全，經專家審議該路段先後移除59棵；他反控豐原賴清德看板前的路樹被「砍頭」。賴清德競總表示，並未因選舉而修剪路樹。

台中市建設局表示，漢口路兩側路樹浮根影響安全，地方提報後，經景觀委員會審議決定移植或移除，2021年處理31株，今年處理28株；豐原區路樹遭修剪，將進一步追查，若違規將函請警方究辦。

台灣生態學會理事楊國禎說，不只在選舉期間，曾有5棵樹木擋到超商看板，就遭不當修剪，除影響景觀，也危害樹木生長；商家或參選人若任意修剪或砍樹，將流失商譽與選票。

議會民進黨團昨開記者會，指控中市府圖利國民黨立委參選人黃健豪，黃競選總部前的9棵小葉欖仁，9月遭移除，路面留下「補丁」，近期通知將進行「燙平專案」，質疑市府圖利特權，要求保持行政中立。

黃健豪昨回應，該路段原本種植易浮根樹種，影響路面安全，經專家審議後決定移除59棵，卻遭抹黑；他反控賴清德在豐原大道、豐南街口的選舉看板，沿線行道樹很茂密，看板前的2棵樹剛好被「剃頭」，有經過專家審議嗎？這才是違法亂紀。

賴清德台中競總執行總幹事李天生說，根據黃健豪的資料，該處路樹從4月迄今，經過颱風等狀況，是否為市府修剪？目前仍不清楚，但沒有因為選舉考量去變更路樹樣態。 民進黨台中議會黨團指控中市府，移除藍營立委參選人黃健豪競選總部前的9棵路樹。記者陳秋雲／攝影

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