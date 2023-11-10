聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化二選區／黃秀芳、楊曜聰廝殺 鄒伊忠夾縫拚勝

聯合報／ 記者劉明岩／彰化報導
民進黨立委黃秀芳。記者劉明岩／攝影
民進黨立委黃秀芳。記者劉明岩／攝影

國民黨立委參選人楊曜聰。記者劉明岩／攝影
國民黨立委參選人楊曜聰。記者劉明岩／攝影

台灣麻將最大黨立委參選人鄒伊忠。圖／鄒伊忠提供
台灣麻將最大黨立委參選人鄒伊忠。圖／鄒伊忠提供

彰化縣立委第二選區目前有3人角逐，預料仍由民進黨現任立委黃秀芳、國民黨楊曜聰捉對廝殺，目前兩人還未正式開火，反而黃秀芳後院著火，因同黨彰化市長林世賢積極推動大埔火葬場案遭強烈抗爭，黃秀芳急著滅火。至於台灣麻將最大黨提名的鄒伊忠，要從藍綠夾縫突圍仍須加把勁。

彰化縣第二選區（彰化、花壇、芬園）的政治板塊從藍大於綠，到目前旗鼓相當。現任黃秀芳形象清新，3屆立委及縣長選舉大約維持4成5選票，雖然去年縣長選舉以9萬多票敗選，她仍持續經營，底氣還在，積極宣揚爭取地方建設成果。

國民黨楊曜聰是牙科診所院長，岳父是前縣長阮剛猛任內的主秘莊政強，政經關係良好，他也是彰化縣救國團主委，人脈廣布，「彰化要衝」口號響亮。但他沒有從政經歷，知名度也有待提升。不過，此次藍營團結，並在不滿民進黨執政不佳氛圍下，仍是大有可為。

黃秀芳占現任優勢，又有中央執政的建設資源奧援，較受看好，刻意冷卻選情，避免幫對手打知名度；楊曜聰則在街頭大肆張掛看板，並經營網路社群，拍做菜、養雞影片，積極參加社團及公眾活動，衝知名度。

擔任賴清德彰化競選總部總幹事的彰化市長林世賢，因推動興建火葬場遭地方抗爭激烈，黃秀芳擔心衝擊選情，站出來唱反調，兩人起了心結，是否會因此影響團結，為選情增添變數。

綠營對火葬場議題交火，楊曜聰沒隔岸觀火，主張以民意為依歸，並認為林世賢推動興建火葬場政策，與同黨的黃秀芳本應有共識，如今卻站在對立面，甚至拉縣政府下水，其實是在唱雙簧，甚至藉以收割民意，對民眾反而不公平。

彰化東區擴大都市計畫案、台中捷運綠線延伸彰化及彰化鐵路高架化等重大建設話題，每逢選舉都會浮上來，楊曜聰認為是現任立委黃秀芳不夠積極，讓彰化建設落後；但黃秀芳認為，這些重大建設歷經藍綠執政，有的已核定，有的是縣府規劃案不夠周詳，中央要求補充，責任應在縣府。

台灣麻將最大黨提名的鄒伊忠，參選主要訴求是爭取麻將除罪化，他自承實力仍有差距，但希望像居住正義、機車紅燈右轉不罰等政見，藉由參選而推廣。

彰化縣立委第二選區 製表／劉明岩
彰化縣立委第二選區 製表／劉明岩

2024選舉 2024立委選舉 2024中彰投立委

延伸閱讀

彰化建縣300年藝術特展 參展者年齡最多相差一甲子

全國首場星空場 魏德聖最新力作「BIG」今晚搶先看

反彰化火葬場民眾醞釀罷免市長 還將向賴清德告狀

移工來源國不足 許銘春：將增加一國

相關新聞

政黨票多關鍵？不僅藍綠角力不分區立委 4門檻成小黨生存挑戰

2024選戰逐漸白熱化，除了有多組人馬角逐總統大位，立法委員選情也是重中之重，其中政黨票可說是影響往後4年政壇的關鍵。台灣政治長年由國民黨、民進黨主導，小黨想化身...

新北十選區／林金結整合在野 吳琪銘強打政績

新北市立委第10選區涵蓋土城、三峽區，國民黨市議員林金結二度挑戰民進黨現任立委吳琪銘，2020年有系出泛藍的李縉穎分票，...

苗縣一選區／陳超明宣傳政績 康世明訴求清廉

苗栗縣立委第1選區立委陳超明拚連霸，對手是民進黨曾兩屆任滿的竹南鎮前鎮長康世明，陳超明被控捲入SOGO案涉貪瀆，上訴二審...

彰化二選區／黃秀芳、楊曜聰廝殺 鄒伊忠夾縫拚勝

彰化縣立委第二選區目前有3人角逐，預料仍由民進黨現任立委黃秀芳、國民黨楊曜聰捉對廝殺，目前兩人還未正式開火，反而黃秀芳後...

宜蘭選區／4人搶票大混戰 勝負難料

宜蘭立委選區形成四腳督戰局，國民黨議員黃琤婷與民進黨議員陳俊宇參戰，民眾黨不分區立委陳琬惠轉戰區域立委，台灣基進黨縣黨部...

屏縣二選區／綠分裂內鬥 藍難產

屏東縣立委第2選區綠營出身的無黨籍立委蘇震清因選罷法修法連任受阻，兒子蘇孟淳代父出征；民進黨本屆不再禮讓，原提名許展維卻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。