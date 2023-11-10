彰化二選區／黃秀芳、楊曜聰廝殺 鄒伊忠夾縫拚勝

國民黨立委參選人楊曜聰。記者劉明岩／攝影

台灣麻將最大黨立委參選人鄒伊忠。圖／鄒伊忠提供

彰化縣立委第二選區目前有3人角逐，預料仍由民進黨現任立委黃秀芳、國民黨楊曜聰捉對廝殺，目前兩人還未正式開火，反而黃秀芳後院著火，因同黨彰化市長林世賢積極推動大埔火葬場案遭強烈抗爭，黃秀芳急著滅火。至於台灣麻將最大黨提名的鄒伊忠，要從藍綠夾縫突圍仍須加把勁。

彰化縣第二選區（彰化、花壇、芬園）的政治板塊從藍大於綠，到目前旗鼓相當。現任黃秀芳形象清新，3屆立委及縣長選舉大約維持4成5選票，雖然去年縣長選舉以9萬多票敗選，她仍持續經營，底氣還在，積極宣揚爭取地方建設成果。

國民黨楊曜聰是牙科診所院長，岳父是前縣長阮剛猛任內的主秘莊政強，政經關係良好，他也是彰化縣救國團主委，人脈廣布，「彰化要衝」口號響亮。但他沒有從政經歷，知名度也有待提升。不過，此次藍營團結，並在不滿民進黨執政不佳氛圍下，仍是大有可為。

黃秀芳占現任優勢，又有中央執政的建設資源奧援，較受看好，刻意冷卻選情，避免幫對手打知名度；楊曜聰則在街頭大肆張掛看板，並經營網路社群，拍做菜、養雞影片，積極參加社團及公眾活動，衝知名度。

擔任賴清德彰化競選總部總幹事的彰化市長林世賢，因推動興建火葬場遭地方抗爭激烈，黃秀芳擔心衝擊選情，站出來唱反調，兩人起了心結，是否會因此影響團結，為選情增添變數。

綠營對火葬場議題交火，楊曜聰沒隔岸觀火，主張以民意為依歸，並認為林世賢推動興建火葬場政策，與同黨的黃秀芳本應有共識，如今卻站在對立面，甚至拉縣政府下水，其實是在唱雙簧，甚至藉以收割民意，對民眾反而不公平。

彰化東區擴大都市計畫案、台中捷運綠線延伸彰化及彰化鐵路高架化等重大建設話題，每逢選舉都會浮上來，楊曜聰認為是現任立委黃秀芳不夠積極，讓彰化建設落後；但黃秀芳認為，這些重大建設歷經藍綠執政，有的已核定，有的是縣府規劃案不夠周詳，中央要求補充，責任應在縣府。

台灣麻將最大黨提名的鄒伊忠，參選主要訴求是爭取麻將除罪化，他自承實力仍有差距，但希望像居住正義、機車紅燈右轉不罰等政見，藉由參選而推廣。

彰化縣立委第二選區 製表／劉明岩

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