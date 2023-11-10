苗縣一選區／陳超明宣傳政績 康世明訴求清廉

康世明今年中教職退休，接受民進黨總統參選人賴清德民主大聯盟徵召參選。圖／康世明提供

苗栗縣立委第1選區立委陳超明拚連霸，對手是民進黨曾兩屆任滿的竹南鎮前鎮長康世明，陳超明被控捲入SOGO案涉貪瀆，上訴二審，康世明日前掛出「清廉」看板，意有所指讓選戰嗅出火藥味，將是攻防重點。

俗稱海線的1選區包括竹南鎮、後龍鎮、通霄鎮、苑裡鎮、三義鄉、銅鑼鄉、西湖鄉及造橋鄉，竹南是最大票倉，目前雙方鴨子划水，尚無大型造勢，但苑裡市區世界路口選舉看板卻掀起話題，陳超明高掛「有做事會做事」宣傳政績，康世明打出「清廉」，針對性十足。

陳超明被控涉及SOGO案立委集體貪瀆，一審判刑7年8月上訴中，另遭國民黨停權，但禮讓以無黨籍參選。他說，SOGO案是政治獻金，自己沒貪汙，相信司法會還公道；自己雖已72歲，但身體健康沒問題，現仍活力十足，比對手更有幹勁。

康世明說，陳超明一審被判有罪，事實擺在眼前，國會世代交替也是趨勢，陳超明大他18歲，年輕選民不認同也是事實，無需贅言；至於訴求「清廉」，他尊重競選團隊意見，只是點一下，鄉親自會比較與判斷。

苗栗縣人口老化，近年又移入年輕家庭，醫療需求無法滿足成為選戰焦點，影響廣泛。陳超明認為，鄉親對衛福部苗栗醫院的負面印象根深蒂固，即便部苗升級也不易改變，最好比照其他區域醫院與教學醫院合作模式，轉型為台大附設醫院，確實提升醫療品質。

康世明強調，他更傾向爭取國家衛生研究院增設癌症附設醫院，競選團隊還在討論政見，預計本月下旬才會公布，但保證當選後，一定會比陳超明爭取更多中央經費回苗栗，為鄉親充實醫療資源。

康世明2018年兩屆鎮長任滿後重回教職，今年中退休，接受民進黨徵召，胞兄是前立委康世儒，竹南康家班在政壇有一定影響力。

陳超明曾任省議員、縣議員，深耕海線，人脈廣布，政績扎實，包括爭取道路工程、學校操場改善計畫等建設經費，據統計超過454億元。 苗栗縣立委第一選區 製表／吳傑沐

商品推薦