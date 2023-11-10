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新北十選區／林金結整合在野 吳琪銘強打政績

聯合報／ 記者李定宇／新北報導
國民黨參選人林金結努力整合在野力量，要讓選票極大化。記者李定宇／攝影
國民黨參選人林金結努力整合在野力量，要讓選票極大化。記者李定宇／攝影

民進黨立委吳琪銘拚連任，主打政績牌。記者王慧瑛／攝影
民進黨立委吳琪銘拚連任，主打政績牌。記者王慧瑛／攝影

新北市立委第10選區涵蓋土城、三峽區，國民黨市議員林金結二度挑戰民進黨現任立委吳琪銘，2020年有系出泛藍的李縉穎分票，但是 明年選戰是一對一捉對廝殺，且林金結整合在野力量，力圖翻轉綠營版圖，吳琪銘雖有現任優勢，仍得審慎應戰。

吳琪銘2016年從議員轉戰立委，一舉打敗藍營前立委盧嘉辰，吳個性柔軟，親和力、草根性強，基層實力雄厚。2020年林金結首次挑戰吳琪銘，當時鴻海創辦人郭台銘派子弟軍李縉穎參戰，形成三腳督，李縉穎吸走3萬8977票、吳琪銘獲9萬2665票，林金結拿7萬3686票落敗。

林金結有3屆議員資歷，此次捲土重來，與郭台銘保持友好關係，李縉穎日前也掛看板表態支持林金結，林也找民眾黨議員陳世軒站台，邀柯文哲嫡系、台中立委參選人蔡壁如直播，要凝聚各方力量，將選票極大化。

為吸納中間選票，林金結主打婦幼政見，喊出「0到6歲國家養」，鼓勵年輕人多生，國家來幫忙照顧下一代，也解決少子化問題。

吳琪銘年輕時從雲林北上打拚，落腳土城經營鵝肉攤，一路從市民代表、任務型國大代表、台北縣議員做到新北市議員，之後拚上立委。吳琪銘形容自己「憨慢講話，但做人很實在」，即使職務改變，為民服務初衷始終如一。

吳強打政績牌，細數任內完成金城交流道開工、土城司法園區拍板定案、變電所室內化等，讓市民生活環境更好。府院黨近期也頻頻下鄉助攻，為吳拉抬聲勢。

吳琪銘說，婦幼議題一向是蔡政府核心政策，包括0到6歲國家一起養2.0，推動高中職免學費、補助私大生學雜費，落實教育平權，設立「百億學生海外圓夢基金」，鼓勵青年開拓國際視野，投資未來世代是正在進行式，他會在中央反映民意，未來還會做得更多更好。

新北市立委第十選區 製表／李定宇
新北市立委第十選區 製表／李定宇

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