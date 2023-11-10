綠批包庇廖家 新北市府反擊中央甩鍋卸責

民進黨新北市議會黨團多名市議員，昨質疑市府包庇國民黨立委參選人廖先翔父親廖正良違法經營停車場，並稱是「廖家土皇帝事件」。工務局長祝惠美反批，無法接受「包庇」指控，將中央責任甩鍋、卸責地方，混淆視聽。廖先翔回應，針對父親的違規項目，都積極排除中，再次向社會大眾致歉。

廖家老屋及停車場爭議延燒，昨天成為議會民進黨團總質詢的攻擊目標，議員戴瑋姍表示，廖家事件延燒多日，市府至今還搞不清廖家違規事項有哪些，面對議員質詢荒腔走板，違規有無紀錄、稽查等事項掌握七零八落。

議員張錦豪說，市府說不清楚講不明白，一再放話「勿將政治髒水潑向公務員、打擊士氣」，質疑廖家家族違規不能問？

議員林秉宥指出，新被爆出的新台五路停車場，公路局早在2014年就發文委管給新北市政府，養護範圍就包含汐止區新台五路二段。

議員顏蔚慈也說，依市有不動產被占用處理原則，市府除可要求廖家騰空返還，還可以通報業務主管機關查處，依據民事訴訟法請求不當得利，及刑法竊占國土罪移送，財政局局長卻說只需付補償金，市府選擇輕輕放過。

針對被占用土地是否有市有土地，財政局長陳榮貴強調「沒有市有土地」，議員是「竹篙湊菜刀」。

祝惠美表示，新北升格後考量有省道和市區道路之分，但民眾無法分辨管理單位，因為勇於任事向交通部公路局協調新北市境內道路養護由市府管養，公路局才會在2014年發布公告，將8條行經市區的省道道路設施養護權由市府負責，但是相關的土地管理仍然由公路局負責。

工務局說，廖家停車場當做出入口的汐止水源段部分土地，依航測圖在廖家停車場出現前就已存在供鄰近建物出入，當時土地權管機關仍屬於交通部公路局；另廖家汐止區「茄苳路停車場」土地管理機關自始均為交通部公路局，從未移撥給新北市府。

工務局強調，市府接管市區段省道，僅針對已開闢的道路範圍養護，未開闢道路用地仍由公路局管理維護，絕未包庇任何人，不容有心人士隨意指控。

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