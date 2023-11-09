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賴品妤選戰遇勁敵廖先翔 郭正亮：兩方早就「短兵相接」

聯合新聞網／ 綜合報導
賴品妤（左）、廖先翔（右）民調爭議再起。圖／取自賴品妤臉書、記者游明煌／攝影 游明煌
賴品妤（左）、廖先翔（右）民調爭議再起。圖／取自賴品妤臉書、記者游明煌／攝影 游明煌

2024立委選情膠著，前立委郭正亮昨(8)日在政論節目《綠也掀桌》中，分析新北市第12選區的立委選舉選戰，他認為，國民黨參選人廖先翔代表的廖家，在汐止非常強，但在其他鄉鎮則未必會贏，面對民進黨現任立委賴品妤領先的情況下，戰況陷入膠著，藍綠勢力早就「短兵相接」。

近日被延攬為民進黨總統參選人賴清德競總主委的賴品妤，郭正亮分析，儘管如此，因為家族的爭議和極少做選民服務，「選舉時才開始認真」、「過關的機率不高」。但也由於是現任立委，所以與其他縣市的議員則是完全結合的狀態。

反觀廖先翔，郭則認為，廖先翔是個很認真的人，廖家在汐止非常強，但若在第12選區包含的金山區、萬里區、瑞芳區、平溪區、雙溪區、貢寮區，則未必會贏。且目前仍有違建爭議，讓對方有機可趁，郭正亮更認為，兩方勢力早就「短兵相接」。

廖先翔今(9)日上午針對父親廖正良違法經營停車場，及老家興建別墅的農舍違反法令一事，再次向社會道歉，重申違規項目已積極排除中。

對手賴品妤則質疑，廖先翔是違法占國有地慣犯，並涉利用公費助理、公家補助的電話費來牟家族私利，廖先翔不能再閃躲，必須說清楚。

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