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2024選戰溫度計／最美發言人李明璇當選率48.2％落後！賴瑞隆領先可能原因是？

DailyView網路溫度計／ 陳宣懿
圖／選戰溫度計
圖／選戰溫度計

有「國民黨最美發言人」之稱、立委參選人李明璇遭網友爆料多次參加統戰夏令營，引發綠營猛攻，對此，李明璇提告反擊，並表示，10年前她讀大學期間，學校舉辦很多兩岸青年交流的活動，她只是一個想多增加世界觀、想多拓展視野的學生。她指出，學生交流的主辦單位叫做中華全國台灣同胞聯誼會，就是在大陸的台灣同鄉會，跟共青團八桿子打不著。李明璇痛批，「不要每次到了選舉，就是抹紅。」

根據「2024選戰溫度計 贏讚台灣未來」官方網站，8日最新公布的高雄市第八選區（旗津、前鎮、小港）參選人當選預測，民進黨參選人賴瑞隆當選率51.8％，贏過國民黨立委參選人李明璇的48.2％，雙方僅差距3.6％。

李明璇陷入親中爭議 不甩黨紀歡迎柯文哲站台聲量飆高

比較近一週兩人各面向指數，李明璇在聲量、擴散廣度以及粉絲互動力皆表現較佳，聲量的部分以4千多筆，大幅領先賴瑞隆的522筆，而雙方在新聞擴散廣度則是差距17個頻道。此外，粉絲互動力的部分，李明璇以6.7萬勝過賴瑞隆的1.9萬。李明璇除了最近捲入親中爭議，她還開出黨內禁柯文哲黨紀後第一槍，喊話歡迎柯文哲幫她站台。李明璇表示，國民黨還是希望，到最後一刻都不要放棄藍白合的可能，如果最後沒合成，就不會邀請柯文哲站台。對此，有PTT網友表示，「當選也是國民黨立委啊，越多人站台不好嗎」；但也有人認為，「黨紀處分」。

賴瑞隆大打政績牌！黃色小鴨氣墊城堡與民同樂拉抬好感度

至於賴瑞隆則是好感度最高，以2贏過李明璇0.6。賴瑞隆挑戰3連霸，基層實力雄厚，大打政績牌，任內向中央爭取超過3000億元建設經費，包含捷運黃線1430億元、捷運紅線向南延伸林園東港、小港機場252億元等。賴瑞隆也曾當過地方官員，2013年高雄市新聞局長任內，爭取高雄黃色小鴨來高雄展出，今年他再舉辦7場黃色小鴨氣墊城堡，歡迎親子同歡，引起網友討論，「有委員舉辦的小鴨！讓孩子多很多笑容」、「賴委員的政績大家有目共睹，我支持賴瑞隆連任」。

image source：選戰溫度計

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