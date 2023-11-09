吳欣岱短褲長靴半夜練舞 360度影片電暈港湖區網友
投入台北市港湖區立委參選的台灣基進黨吳欣岱，昨(8)日深夜在臉書PO出一段為了11日競總成立大會而練習的熱舞舞蹈，身穿淡色紫T恤、牛仔短褲搭配一雙黑色及膝長靴的吳醫師，在舞伴群們特別突出，似乎打算用舞蹈出場，對決以唱歌著稱的民進黨立委高嘉瑜，及國民黨立委參選人、台北市議員李彥秀。
吳欣岱在PO出熱舞影片後，幽默表示：「欣岱現在只剩半夜能練舞了，這麼拚是應該要來現場幫欣岱加油的吧！」。網友看完影片紛紛大讚：「性感得太犯規了啦」、「參選立委還要會跳舞，這門檻太高了！同手同腳的我表示羨慕」、「我們錄音室通告也需要穿短褲長靴的辣妹啦」、「多才多藝人又美麗，無懈可擊無法挑剔」。
多數網友還表示：「為什麼影片是360度的？我看到頭扭一邊」、「我頭扭到」。有人還發現：「欣岱好高」、「一群人中，真的看起來好大隻，不過這樣也好，氣勢就先把甲魚壓下去了」。
也有人認為，目前與先生育有兩子女的吳欣岱，堪稱是時間管理大師，直言：「小岱醫師好了不起，要開刀、要顧小孩、要選舉、要準備活動，同樣身為媽媽的我感到很佩服」。
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