花蓮選區／傅崐萁vs.張美慧 「花東快」攻防

花蓮政治版圖向來藍大於綠，明年立委選戰由國民黨現任立委傅崐萁對上民進黨徵召的議員張美慧，傅崐萁當過花蓮縣長與立委，連任有優勢，張美慧盼重演前立委蕭美琴擊敗藍營的前例，力搏到最後一刻，2人都打出交通政見，其中「花東快速公路」更是議題交鋒主軸，藍綠都盼早日促成。

傅崐萁從政經驗豐富，擁有全國知名度，他近幾月邀交通部官員到花蓮考察，要求改善花蓮交通問題，爭取中央補助經費，並經由國民黨縣黨部宣傳，讓選民看見政績，形象大加分，不過近年「反傅勢力」蠢蠢欲動，仍要步步為營。

張美慧是已故花蓮前市長田智宣的妻子，她形象清新且問政犀利，即使在打立委選戰，議會質詢仍切中要點，獲地方肯定，不過花蓮是民進黨艱困選區，綠營久攻不下，在議會席次也是少數，因曾有蕭美琴擊敗國民黨立委的前例，張美慧盼能喚起選民對於蕭深耕的記憶。

花蓮交通建設一直是選民關心的議題，藍綠自然不會放過，其中正重啟評估可行性的「花東快速公路」成為攻防焦點。

傅崐萁9月爭取公路局召開多場花東快重啟地方說明會，要求盡速核定動工。他說，完工後南下可透過國5、蘇花路廊再銜接花東快，減少車程時間，如今工程原物料調漲，經費已提高到2300億元，現在不蓋，以後不知道要花費多少時間與金錢。

張美慧也同意應盡速興建花東快，她表示，可行性案通過才有下一步，當時因為蕭美琴提出「重啟花東快可行性案」才有現在的重啟地方說明會，有興建的可能，反觀時任立委徐榛蔚所提「花東快速道路建設特別條例草案」當初送院會立刻被否決，對地方建設沒有實質影響。

花蓮縣立委選區 製表／王思慧

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