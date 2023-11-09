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嘉縣2選區 「反明文規定」挑戰國嘉隊

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義報導
嘉義縣第2選區，無黨籍立委參選人林國慶（左圖）對決民進黨陳冠廷（右圖）。記者劉學聖、呂慧瑜／攝影
嘉義縣第2選區，無黨籍立委參選人林國慶（左圖）對決民進黨陳冠廷（右圖）。記者劉學聖、呂慧瑜／攝影

嘉義縣第2選區民進黨陳明文不拚連任而是交棒兒子陳冠廷參選，本屆對手無黨林國慶僅輸陳明文不到5%得票率，捲土重來獲國民黨禮讓籌組在野大聯盟，形成「反明文規定」聯手挑戰「國嘉隊」，加上最大票倉民雄鄉去年藍營奪下鄉長，藍營期盼英派大本營鬆動，戰況可預料相當激烈。

2選區包括民雄、中埔、大林、阿里山、大埔等10個鄉鎮，基本盤綠大於藍，陳明文2010年補選上立委，再連任3屆迄今；本屆陳明文共6人參選，國民黨結合林國慶挑戰，藍營許能通以無黨籍參選，陳明文獲46.14%得票率，林國慶41.20%，許能通8.47%，讓陳明文得票率首度低於5成。

全縣人口最多的民雄是大票倉，去年選舉國民黨林于玲贏得鄉長，鄉代主席涂文生也是泛藍，2選區還有多名無黨籍鄉鎮長或議員，都是在野聯盟搶票布局結果。

陳冠廷有日本東京大學公共政策碩士的學歷，曾任台北市政府副發言人、民進黨前主席蔡英文特別助理等，37歲返回家鄉首度參選，勤跑各鄉鎮辦政見發表會，陸、空戰並進，且政見與縣政結合，幾乎等於現任優勢。

林國慶早年代表民進黨選上2屆議員、1屆立委，2008年後因禮讓及民調輸無機會參選，退黨後打著反蔡政府大旗，近期猛攻陳冠廷家族申辦冷鏈等，火力猛烈。

2選區大阿里山是知名景點，地方盼觀光發展再升級。陳冠廷提出推動增開森鐵班次、納管民宿、活化森鐵車站及梅山鄉建纜車等政見，促進觀光發展；林國慶主打邁向觀光大縣，促進青年返鄉就業，要提供更多語言支援及友善環境，推出深度體驗套裝行程。

嘉義縣立委第二選區 製表／呂慧瑜
嘉義縣立委第二選區 製表／呂慧瑜

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