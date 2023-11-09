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新北9選區／老將林德福戰里長莊銘淵 聚焦永和交通

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導
新北市第9選區，國民黨立委參選人林德福（左圖）拚七連霸、民進黨立委參選人莊銘淵（右圖）毛遂自薦上陣。記者江婉儀／攝影
新北市第9選區，國民黨立委參選人林德福（左圖）拚七連霸、民進黨立委參選人莊銘淵（右圖）毛遂自薦上陣。記者江婉儀／攝影

新北市第9選區（永和區、中和區泰安里等17里）向來是藍營票倉，綠營視為艱困選區，國民黨現任立委林德福尋求七連霸，民進黨推永和後溪里長莊銘淵參選，被形容是「越級打怪」。永和地狹人稠，車位一位難求，林德福主張加速推動永平國小停車場，趕在萬大線捷運通車前完工；莊銘淵認為要推動永和國中小校舍改建工程，一併施作停車場，解決車位供需問題。

永和選民結構藍大於綠，林德福過去曾任改制前的永和市長，在地深耕逾30年，觀察歷年選舉，林德福票數都超過8萬票，得票率一向破5成。民進黨想突破困境，2012年許又銘僅得5萬票，2020年蔡沐霖獲6.8萬票，得票比從27%提升至37%，仍不敵林德福在基層的深厚實力。

2024立委一役，民進黨原以民主大聯盟概念，徵召政治評論員李正皓出戰林德福，盼以李正皓的空戰實力，衝高民進黨政黨票，也拉近與林德福的票數差距。不料，李正皓被爆曾涉嫌「偷拍」事件而退選，改由莊銘淵出戰。

如何改善永和交通困境，是當地選民最關心的議題。林德福指出，目前永和就差永平國小沒停車場，一定要趕在萬大線通車前完工，因捷運其中一站的出入口，會設置在永平國小正門口前，上下班時間除有通勤族，還有家長接送問題，沒完工會造成嚴重交通瓶頸，停車場做好就可設家長接送區，強化學生接送安全，也降低交通衝擊。

林德福也說，永和地區缺乏南北向捷運路廊，成功路一帶通勤時間常塞車，他提出要興建捷運公館線，可跟已營運中的6條捷運路線交界，從秀朗橋連接到內湖科技園區，已通過交通部審查，會積極追進度，加速推進捷運工程，滿足地方期待。

莊銘淵主張推動永和國中小學校舍改建工程，因校舍建物老舊，可以透過改建工程，一併增設地下停車場，增闢停車空間，滿足周邊民眾停車需求。他說，永和老舊公寓比率偏高，原本蓋房子時沒規畫興建停車場，愈來愈多人進駐永和，卻找不到停車位，他認為要加速都更效率，重建時也要規畫停車空間。

新北市立委第九選區 製表／江婉儀
新北市立委第九選區 製表／江婉儀

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