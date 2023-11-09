不斷更新／2024全國不分區立委34席決戰點 各黨提名名單一次看

2024大選除了總統之爭，另個決戰點全國不分區立委34席，得票率達5%以上的政黨就可以參與分配席次，明年1月13日您投下的政黨票，將決定該政黨不分區立委人數！

中選會定11月20日開始總統、立委登記，民眾黨最快11月初將確定名單，民進黨預計15日召開中執會通過不分區名單，國民黨18日將由中央委員對不分區立委被提名人個別行使同意權，藍綠兩黨各估安全名單12席。

《聯合新聞網》以圖表持續更新整理不分區立委提名名單，目前已公布共計5政黨，依席次排序為時代力量8席、公民黨與台灣工黨共推5席、台灣基進黨3席、台灣麻將最大黨3席、台灣綠黨3席。

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