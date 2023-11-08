2024選戰溫度計／狂攻梁文傑助選情？徐巧芯當選率54.5％ 許淑華45.5％苦追

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文／陳宣懿

台北市第七選區（信義、南松山）立委選戰上演「雙姝對決」！擅長空戰的國民黨參選人徐巧芯連日猛攻陸委會副主委梁文傑疑與長髮辣妹同進出招待所，同一時間民進黨參選人許淑華為火災受災戶奔走，協助處理包括房屋修繕與安置等事宜。許淑華於臉書發文表示，身為民代她會盡責的守護民眾，真的沒有時間打什麼空戰，只有一個信念，就是為投票給她的民眾負責。

根據「2024選戰溫度計 贏讚台灣未來」官方網站，今（7）日最新公布的台北市第七選區（信義、南松山）參選人當選預測，國民黨參選人徐巧芯當選率54.5％，贏過民進黨立委參選人許淑華的45.5％。

徐巧芯質疑梁文傑進招待所 聲量、擴散廣度、粉絲互動數增

比較近一週兩人各面向指數，徐巧芯在聲量、擴散廣度以及粉絲互動力皆表現較佳，聲量的部分以4.9萬多筆，大贏許淑華的2千多筆，而雙方在新聞擴散廣度則是僅差距10個頻道。此外，粉絲互動力的部分，徐巧芯以7.9萬勝過許淑華的2.3萬。

梁文傑近日先是被民眾黨立委陳琬惠指控，違規吸食加熱菸，後來又遭徐巧芯踢爆，深夜與長髮辣妹先後進出同一棟大樓。對此，梁文傑回應，他絕對沒有和女性不當接觸，「請勿移花接木、看圖說故事」。有網友表示，「阿芯，加油」、「依照巧芯的習慣，後續應該還有更精采爆料」；但也有人認為，「如不是就提告要不然就是默認」、「有就有，沒有就沒有，不要說移花接木」。

許淑華好感度最高 陳時中站台造勢助攻

另外許淑華則是好感度最高，以1贏過徐巧芯0.4。賴清德台北競總主委陳時中為許淑華站台造勢，他發文表示，「希望明年的選舉，不只是北市，我們民主進步黨全國選戰都能穩紮穩打、旗開得勝。」對此，許淑華於貼文下方留言，「謝謝部長到場力挺支持」；還有網友表示，「台灣隊加油」、「2024台灣一定贏」、「民進黨加油」。

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